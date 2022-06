Loja da Apple serve de abrigo em tiroteio no VillageMall

Ontem, dia 25 de junho, um tiroteio dentro do VillageMall (shopping de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro) deixou um segurança morto.

Conforme noticiado, por volta das 18 horas, 12 bandidos tentaram assaltar uma joalheria (Sara Joias). Armados com pistolas e armas mais pesadas, eles chegaram a fazer uma refém durante a fuga, mas ela foi solta pouco antes de eles fugirem do local. Ainda não se sabe a quantidade nem os valores das jóias roubadas.

Segundo relato de pessoas que estavam no shopping, diversos tiros (aparentemente mais de 50) foram disparados tanto dentro quanto fora do estabelecimento — o que, obviamente, causou pânico e fez diversas lojas fecharem as portas durante a ação dos bandidos.

A atriz Jéssika Alves estava no shopping no momento do tiroteio e se abrigou na loja da Apple. Ela usou as redes sociais para contar o drama que vivenciou no estabelecimento.

Ouvi muitos tiros dentro do shopping village mall estou dentro da apple junto com mais um grupo de pessoas esperando mais informações para sair. — Jessika Alves (@jessika_alves) June 25, 2022

Ainda segundo a atriz, muitas pessoas estavam dentro da loja da Maçã na hora que aconteceram os tiros, e por lá ficaram. Ela afirmou — fruto de uma conversa com funcionários — que os vidros da loja são blindados e que dentro do local existe uma sala de segurança antiterrorismo, para onde todo mundo correu até ter notícias do que estava acontecendo.

Ainda segundo a atriz, a loja estava cheia de crianças por conta de um evento que estava acontecendo. Após um dez minutos dentro do estoque, quando as coisas acalmaram, funcionários informaram que a porta (os vidros frontais) permaneceriam fechados, mas que as pessoas poderiam sair pelos fundos da loja.

Há, inclusive, algumas imagens na internet das pessoas dentro do estoque da Apple — com os funcionários pedindo para que não fossem feitas filmagens.

Em nota, o VillageMall informou lamentar profundamente “a perda da vida de um colaborador na noite de sábado — resultado de um assalto a uma de nossas lojas” e que está “colaborando com as autoridades e confiando que a polícia resolva esse triste acontecimento”.

via O Globo, Extra