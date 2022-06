★ 5 opções de fechaduras HomeKit para importar com a Zip4Me

Volta e meia, publicamos aqui no MacMagazine algumas listas de produtos que podem ser facilmente encontrados nos Estados Unidos, mas que não estão à nossa disposição aqui no Brasil.

Porém, como sabemos, comprar produtos fora não é uma tarefa muito tranquila, principalmente devido ao fato de que muitos sites não fazem entregas diretamente ao Brasil.

Por isso, sempre indicamos a Zip4Me como uma opção mais que viável para lhe ajudar a comprar na terra do Tio Sam. A empresa oferece um endereço americano de graça, o qual lhe permite, com poucos passos, redirecionar seus pedidos de lá para cá.

Hoje, vamos falar de mais uma categoria específica de produtos que não são facilmente encontrados no Brasil, mas que já são bem populares no exterior — o que lhe permitiria trazê-los para cá com o redirecionador.

Tratam-se de fechaduras inteligentes com suporte ao HomeKit, as quais podem facilmente se integrar ao app Casa (Home) e ajudar a incrementar a sua casa inteligente.

Neste post, separamos cinco opções deste tipo de produto e simulamos como deve ficar o valor final de cada uma das fechaduras com a taxa de 60% de importação exigida pela legislação brasileira.

Ah, e na hora de realizar a conversão do valor em dólar para o preço em reais, usamos a cotação do dólar do dia da redação desta matéria: R$5,194, pelo app da Nomad (adicionando ainda o custo do IOF, de 1,1% e do spread de 2% — ou seja, o custo real fica em torno de R$5,35).

Encode Plus Smart WiFi Deadbolt

Vamos começar falando de uma fechadura que não apenas é compatível com o HomeKit, mas também com o app Carteira (Wallet). Essa é uma das primeiras fechaduras inteligentes HomeKit do mercado com suporte ao recurso, e permite trancar/destrancar uma porta apenas aproximando o smartphone ou o relógio da fechadura, por meio da conectividade NFC .

Obviamente, ela também cumpre seu propósito de ser uma fechadura inteligente, podendo ser controlada por assistentes como Siri, Google Assistente e Amazon Alexa, além, é claro, do próprio app da empresa, o Schlage Home — disponível para iOS e Android.

Caso você queira adquirir Schlage Encode Plus Smart WiFi Deadbolt, ela é vendida por US$300, o que dá em torno de R$1.605 em conversão direta. Com a taxa de importação, a fechadura sairia por R$2.568 (sem levar em conta o valor do frete).

Level Touch

Também com uma proposta diferenciada entre as fechaduras compatíveis com o HomeKit, a Level Touch não é um produto tão novo — inclusive, uma velha conhecida dos leitores do MM.

Com um design sensível ao toque e integração com o protocolo da Apple, ela permite que você a controle nativamente em seus dispositivos Apple ou pela Siri.

Com ela, é possível destrancar/trancar a porta com um simples toque na fechadura e, se você estiver sem o seu dispositivo por perto ou sem bateria, não há necessidade de se preocupar: a fechadura tem suporte a NFC e já traz na caixa alguns cartõezinhos que podem ser usados para destrancá-la.

Disponível por US$330, a fechadura custa R$1.768 em conversão direta para a moeda brasileira. Com a taxa de importação obrigatória, o valor fica em R$2.828 (sem levar em conta o valor do frete).

Yale Assure Lock SL Touchscreen Deadbolt

Outra fechadura interessante é a Assure Lock SL, que conta com uma tela sensível ao toque e possibilita a entrada sem chaves. Suportando o HomeKit, ela permite que você desbloqueie, bloqueie ou compartilhe acesso a todos por meio do aplicativo Yale Secure (indisponível na App Store brasileira, vale notar).

Além disso, a fechadura tem um bloqueio automático opcional, o qual permite que ela se tranque quando a porta estiver fechada. Totalmente livre de chaves, ela ainda permite que você bloqueie ou verifique o seu status atual apenas pedindo à Siri.

Disponível por US$180, a fechadura custa R$965 em conversão direta para o real — ou R$1.545 com a taxa de importação (sem levar em conta o valor do frete).

August Wi-Fi Smart Lock

Outra opção para deixar a sua casa ainda mais inteligente, a August Wi-Fi Smart Lock conta com um bloqueio planejado para simplificar a vida dos usuários, já que (como o próprio nome já indica) ela tem Wi-Fi embutido.

Com a ajuda do aplicativo August, a fechadura permite trancar ou destrancar remotamente a porta, verificar o status, conceder chaves digitais para convidados e até mesmo verificar quem está passando por ela.

Também disponível na Amazon americana, a fechadura está saindo (com desconto) por US$200. Na nossa moeda, o produto custa então R$1.072, o que com a taxa de importação resultaria em R$1.715 (novamente, sem os custos de frete).

Sense Smart Deadbolt

Por fim, falemos de uma fechadura que também está disponível no Brasil, o que nos permite comparar o preço diretamente. Trata-se da Sense Smart Deadbolt (da Schlage), que tem tecnologia de alarme integrada para detectar tentativas de arrombamento na porta.

Vendida aqui no Brasil no site da Apple por R$2.400, a fechadura está disponível na Amazon americana por US$230. Convertendo para o real, o produto sai por R$1.232, o que com a taxa de importação resulta em R$1.972, uma economia de mais de R$400.

Comprando e entregando na Zip4Me

Comprando produtos e mandando entregar na Zip4Me, você automaticamente se livra do imposto americano, pois o armazém da empresa fica no estado do Oregon (mais precisamente, na cidade de Portland), onde não há cobrança de impostos locais.

Os produtos recebidos pela Zip4Me ainda precisam ser despachados para a sua casa, então precisamos levar em consideração ainda esses valores — que, obviamente, dependem de quantos produtos você enviará (peso da caixa) e de onde você mora (cidade/estado). No caso das fechaduras que citamos, muitas nem mesmo estão à venda no Brasil, então nem é o caso de comparar o preço e ver a economia — e sim de ter acesso a algo que não teríamos sem a ajuda de um redirecionador como a Zip4Me. 😀

Como sempre falamos, a Zip4Me tem um grande armazém que pode ir guardando os seus produtos por até três meses — prazo que é renovado a cada nova compra que você faz e manda entregar no seu endereço. Depois, você junta tudo num envio só para a sua casa. Então, já pode ir também fazendo suas comprinhas aos poucos, aproveitando inclusive promoções que rolam nos EUA.

Para saber e entender melhor como funciona o serviço da Zip4Me e como ela pode lhe ajudar, não deixe de conferir essa página.

