Apple lucra, por segundo, 5x o salário médio de um brasileiro

Quanto uma empresa lucrativa como a Apple fatura, em média, a cada segundo? Essa é uma pergunta que já foi respondida pela Tipalti, a qual analisou os números do lucro anual de 50 das empresas mais conhecidas do mundo.

Com isso, a empresa pôde descobrir e catalogar aquelas que estão ganhando mais dinheiro por segundo — e os valores, obviamente. Como a companhia mais valiosa do mundo, a Apple saiu na frente, sendo seguida por outras gigantes do setor de tecnologia.

Segundo a Tipalti, a Apple ganha, por dia, mais de US$151 milhões, o que equivale a US$1.752 por segundo. O número chega a ser absurdo quando comparamos com o salário médio que um trabalhador americano ganha por semana, que é de US$1.237.

Se trouxermos o comparativo para a realidade brasileira, o valor parece ainda mais astronômico, visto que o salário médio mensal por aqui é de R$1.149 — equivalente a cerca de US$219 na cotação atual da moeda americana. Isso significa que, por segundo, a Apple ganha mais que 5 vezes o salário mensal de um brasileiro.

Claro que o comparativo é esdrúxulo por compararmos uma empresa (americana, com receita em dólares) com uma pessoa física comum (ganhando em reais e convertendo o valor para uma moeda muito mais forte), mas não deixa de ser curioso.

Atrás da Apple estão duas outras gigantes, a Microsoft e a Alphabet (empresa-mãe do Google). Enquanto a primeira ganha cerca de US$1.244 por segundo, a segunda lucra US$1.089. Com a Apple, elas formam as únicas três empresas cujo esse valor é superior a US$1.000.

A página em que a Tipalti mostra o levantamento conta com uma progressão do lucro das principais empresas por cada segundo enquanto se permanece no site. Vale a pena conferir. 😉

via iMore