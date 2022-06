Apple TV+ assina acordo de prioridade com a Animal Pictures

Após a estreia da série de comédia “Loot”, que teve seus primeiros três episódios lançados pelo Apple TV+ na semana passada, o serviço de streaming anunciou um acordo de prioridade com a Animal Pictures — produtora que tem como uma das comandantes Maya Rudolph, a grande estrela da nova produção da Maçã.

De acordo com a Variety, com o acordo, a Apple ganha o direito de analisar previamente todas as séries e recursos digitais que estiverem sendo produzidos e desenvolvidos pela Animal Pictures, a qual também é liderada por Natasha Lyonne e Danielle Renfrew Behrens.

O acordo poderá, fatalmente, render bons produtos para o streaming, os quais poderiam parar nas mãos de outros serviços. A produtora, por exemplo, tem produções de sucesso correndo “por fora”, como é o caso das séries “Boneca Russa” (Netflix) e “The Hospital” (Prime Video).

Esse, para quem não sabe, não é o primeiro acordo de exclusividade feito pela Animal Pictures com alguma gigante. Antes do contrato com a Apple, a Amazon já pôde conferir antes de todo mundo as produções em desenvolvimento.

A Apple, por sua vez, também não é estreante nesse tipo de acordo. A Maçã já fechou algumas parcerias semelhantes, como a que fez com a produtora Appian Way (de Leonardo di Caprio) e com a Scott Free Productions (de Ridley Scott).

