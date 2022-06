Apple TV+: “Surface”, com Gugu Mbatha-Raw, ganha trailer

Após ter data de estreia confirmada para o dia 29 de julho,“Surface”, próxima série do Apple TV+, ganhou hoje seu primeiro trailer.

O thriller psicológico protagonizado por Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show”) é centrado em Sophie, que sobrevive a uma lesão na cabeça, a qual se acredita ter sido uma tentativa de suicídio. Ela, porém, não se lembra do que a levou a essa situação, de modo a ir juntando as peças, com ajuda de pessoas como seu marido e amigos, para reconstruir sua memória perdida, uma intrincada tarefa.

Além de Mbatha-Raw, o elenco conta com Oliver Jackson-Cohen (“A Maldição da Mansão Bly”), Stephan James (“Se a Rua Beale Falasse”), Ari Graynor (“Mrs. America”), François Arnaud (“Os Bórgias”), Millie Brady (“Rei Arthur: A Lenda da Espada”) e Marianne Jean-Baptiste (“Segredos e Mentiras”), que foi indicada ao Oscar.

O roteiro ficou por conta de Veronica West (“High Fidelity”), enquanto Sam Miller (“I May Destroy You”) dirigiu a série. Trata-se de mais uma coprodução entre a Apple Studios e a Hello Sunshine, de Reese Witherspoon (“The Morning Show”).

Animados para a estreia?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

