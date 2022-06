Como criar uma memória de forma manual no Fotos [iPhone, iPad e Mac]

Aqui no MacMagazine, já falamos diversas vezes sobre um recurso bastante interessante dentro do aplicativo Fotos (Photos). Trata-se do Memórias (Memories), que junta de forma automática as fotos e os vídeos de um evento específico ou de uma pessoa, por exemplo.

Apesar de serem criadas automaticamente, a Apple também possibilita que você crie as suas próprias memórias de forma manual, com apenas as mídias que você quiser.

A seguir, veja como criá-las usando o seu iPhone/iPad e o Mac! 📸

Como criar uma memória de forma manual usando o iPhone/iPad

É possível criar uma memória de duas formas. A primeira delas é tocando na aba “Fototeca” e selecionando “Dias” ou “Meses”. A outra é indo até a aba “Álbuns”, abrir um álbum, tocar no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecionar “Reproduzir Filme de Memória”.

Quando a seleção de fotos estiver de acordo com aquela que quiser colocá-la em uma memória, toque no botão representado por três pontinhos e selecionar “Reproduzir Vídeo da Memória”.

Com isso, a memória estará criada e será devidamente inserida na seção de mesmo nome, na aba “Para Você”. Com ela aberta, é possível também gerenciar as fotos que fazem parte da memória e editar o seu título e subtítulo.

Como criar uma memória de forma manual usando o Mac

No caso do app para o macOS, também há duas maneiras de fazer isso.

A primeira delas é selecionando “Fototeca” na barra lateral e, no menu suspenso na parte superior, escolhendo entre “Dias” ou “Meses”. Depois, no período desejado, clique no botão com três pontinhos (no canto superior direito da seleção) e em “Reproduzir Vídeo da Memória”.

A segunda delas é selecionando o álbum desejado na barra lateral e clicando em “Reproduzir Vídeo da Memória”.

Com a memória criada, ela passará a ser exibida entre suas memórias favoritas, na seção “Memórias”. Caso queira que ela seja exibida junto às suas outras memórias, basta clicar no botão “Adicionar aos Favoritos” novamente para remover a marcação da memória como favorita.

Bem fácil, não?!