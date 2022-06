Como renomear uma memória no Fotos [iPhone, iPad e Mac]

As Memórias (Memories), presentes no iPhone/iPad e no Mac, permitem que você reviva os seus momentos mais especiais.

De forma automática, ele destaca uma pessoa, lugar ou evento importante que esteja na sua biblioteca do aplicativo Fotos (Photos) e reúne essas mídias em uma espécie de colagem digital, com direito até a músicas personalizadas.

De forma automática, o próprio sistema escolher um título e subtítulo conforme as informações que tem, como o nome da pessoa ou a localização de onde as fotos ou vídeos foram capturados.

Porém, se você não estiver satisfeito com as opções pré-definidas, a Apple permite que você altere para o nome que quiser.

Veja, a seguir, como é fácil fazer isso pelos seus dispositivos! 📸

Como renomear uma memória no iPhone/iPad

Abra o app Fotos, toque na aba “Para Você” e deslize o dedo entre as memórias disponíveis até que aquela que quiser alterar esteja destacada no meio. Toque no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e selecione “Editar Título”.

Em seguida, apague o título atual e insira aquele que quiser. Abaixo, você também pode inserir um novo subtítulo (que, por padrão, pode ser algo como “Ao longo dos anos” ou “Viagem”, por exemplo). Quando estiver satisfeito com as mudanças, toque em “Salvar”.

Como renomear uma memória no Mac

Com o app Fotos aberto, clique em “Memórias”, na aba lateral esquerda.

Quando tiver localizado aquela que quiser editar, clique com o botão direito do mouse e vá em “Obter Informações”. Depois, basta posicionar a seta do mouse sobre o título e o subtítulo, apagar o atual e digitar o novo.

Estando satisfeito, pressione a tecla return . Se preferir, selecione a memória com o mouse e, na barra de menus, vá em Janela » Informações (ou use o atalho ⌘ command I ).

Outra maneira de fazer isso é clicando duas vezes em cima da memória (de maneira com que ela seja aberta). Depois, clique no botão com três pontinhos (na barra superior) e em “Editar Título). Depois que tiver adicionado o novo nome e subtítulo, vá em “Salvar”.

Você usa o recurso Memórias por aí?