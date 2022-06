“M2 Pro” e futuros chips já teriam litografia de 3 nanômetros

Após a TSMC (uma das principais fornecedoras de chips da Apple) afirmar que começaria a produzir processadores com litografia de 3nm em 2022, o DigiTimes Asia trouxe a informação de que a Maçã reservou a capacidade de produção da fábrica taiwanesa de chips de 3 nanômetros. Estes, então, devem ter seu ritmo de fabricação acelerado a partir do segundo semestre deste ano (ou seja, em breve).

Vale lembrar que o processador M2, lançado com o novo MacBook Air e com o fantasma MacBook Pro de 13 polegadas, ainda é produzido num processo de 5nm — assim como o M1 suas variações Pro, Max e Ultra. O que o DigiTimes também afirma é que o “M2 Pro” já seria fabricado em 3nm, marcando então rumos diferentes na trajetória do Apple Silicon — ao promover tal avanço antes de inaugurar uma nova geração de chips (com o “M3”, por exemplo).

O relatado vai ao encontro de alguns outros rumores já ouvidos anteriormente, como o de um novo MacBook Pro de 12″ que contaria com o suposto chip a ser lançado. Além disso, um modelo renovado do Mac mini também viria com o “M2 Pro”, o qual já estaria em testes, segundo algumas fontes.

Mark Gurman, da Bloomberg, espera que o potencial chip seja usado nas versões renovadas dos MacBooks Pro de 14″ e 16″ e num modelo topo-de-linha do Mac mini. Com isso, um chip “M3″ equiparia o MacBook de 13″ e um novo tamanho de 15″, um novo iMac e o suposto MacBook Pro de 12”.

Outra pessoa a confirmar a informação do “M2 Pro” com 3nm é Vadim Yuryev, YouTuber que anteriormente acertou que o M1 Ultra, do Mac Studio, consistiria em dois M1 Max conectados. Em uma thread no Twitter, ele fez comentários detalhados sobre o ciclo de lançamento da Apple, em especial de Macs, adicionando que a empresa lançou o M2 com 5nm para reservar os chips de 3nm para os novos processadores.

Não custa ressaltar que ainda estamos falando de rumores, que sequer se referem a produtos, mas sim a um componente cujo lançamento ainda levará alguns meses, no mínimo. Em todo caso, é sempre interessante observar os movimentos da Maçã e da indústria no que tange aos dispositivos “in the making”.

