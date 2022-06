Não compre o MacBook Pro de 13” (M2) com 256GB de SSD!

Sejamos honestos: o novo MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2 não surpreendeu muitas pessoas, uma vez que ele manteve o mesmo design do modelo anterior — incluindo a Touch Bar, que foi removida nos modelos de 14″ e 16″.

Como se não bastasse a ausência de novidades substanciais, se você está pensando em comprar a versão de entrada do novo MacBook Pro — que vem equipada com um SSD de 256GB — talvez seja melhor pensar duas vezes.

Os canais do YouTube Max Tech e Created Tech compararam os modelos básicos dos MacBooks Pro com chips M1 e M2 e descobriram que o SSD da nova versão é… mais lento!

Mais precisamente, o modelo com chip M2 possui velocidades de leitura cerca de 50% mais lentas do que o MacBook Pro M1. As velocidades de gravação são cerca de 30% mais lentas, como detalhado abaixo.

Velocidade de leitura do MacBook Pro (M1) de 256GB: 2.900MB/s;

Velocidade de leitura do MacBook Pro (M2) de 256GB: 1.446MB/s;

Velocidade de gravação do MacBook Pro (M1) de 256GB: 2.215MB/s;

Velocidade de gravação do MacBook Pro (M2) de 256GB: 1.463MB/s;

O motivo da discrepância (negativa) pode ser encontrado dentro do novo MacBook Pro, o qual é equipado com apenas um chip NAND de 256GB, enquanto enquanto a versão M1 usa dois chips de 128GB rodando em paralelo — configuração que permite que os chips atinjam velocidades mais altas. Os modelos com capacidade de armazenamento maiores, por outro lado, não parecem ser afetados pela queda na velocidade, já que eles mantiveram a configuração com dois chips NAND.

Ainda não se sabe o motivo oficial da mudança, mas a explicação mais provável é que o uso de um único chip NAND reduz os custos de fabricação, além de evitar os problemas com a escassez de chips. Também não está claro, ainda, se a Apple adotou uma estratégia semelhante para o modelo de entrada do novo MacBook Air com M2.

Claro que as velocidades do SSD do novo MacBook Pro são mais do que suficientes para usuários em geral; ainda assim, a situação como um todo é um pouco decepcionante, não?

