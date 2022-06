Próximo Apple Music Live terá show com Lil Durk em 29/6

Com a volta oficial do evento musical Apple Music Live, cuja primeira edição de retorno levou aos palcos Harry Styles no último dia 20 de maio, o próximo show contará com o rapper Lil Durk e acontecerá no dia 29 de junho.

Publicidade

O show do rapper, que acontecerá em Los Angeles, faz parte da série de apresentações do Apple Music Live, o qual tem como principal foco promover o serviço de streaming musical. Essa nova série de shows vem como uma continuação do famigerado Apple Music Festival, que permaneceu por dez anos, teve um breve hiato e retomou agora com outro nome.

A Apple afirma que Lil Durk é um dos “artistas mais comentados de 2022”, e cantará as faixas de seu último álbum 7220, assim como outras músicas de sucesso de sua carreira.

Por mais tempo e esforços que um artista se dedique no estúdio, é no palco que o trabalho é visto para valer. A ideia da nova série Apple Music Live é exatamente esta: oferecer a maior plataforma possível para que os grandes nomes da música mostrem como as suas obras soam ao vivo e como eles interagem com o público.

Todos os assinantes do Apple Music poderão assistir ao show no dia 29/6 às 23 horas (pelo horário de Brasília) nessa página dedicada ao artista.

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider