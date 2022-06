YouTuber tenta colocar chip M2 num MacBook Pro M1

Mesmo trazendo o aguardadíssimo chip M2 em suas entranhas, o “novo” MacBook Pro de 13 polegadas, lançado na última semana, não conseguiu animar muito os fãs da Apple que esperavam por novidades mais significativas — especialmente num possível novo visual.

A semelhança entre o novo modelo e sua geração anterior (equipada com o chip M1) é tamanha que tem feito alguns se questionarem sobre o nível intercambialidade das suas peças, incluindo a placa lógica — que também não trouxe mudanças substanciais em seu design.

Para responder à essa pergunta, o YouTuber Luke Miani publicou nesta segunda-feira um vídeo em seu canal no qual ele tenta transplantar a placa lógica de um MacBook Pro de 13″ com o chip M2 para um modelo anterior, com o chip M1.

Como é possível notar no vídeo acima, ambos os modelos são tão parecidos por fora quanto por dentro, o que inclui a posição de coisas como bateria e conectores. Vários dos chips utilizados pela Apple no novo notebook também podem ser encontrados na geração anterior.

Surpreendemente (ou não), a placa lógica com o chip M2 se encaixou perfeitamente no chassi do modelo mais velho, embora certa destreza seja necessária para que ela possa ser posicionada sem que nada seja danificado. Com o transplante completado, Miani remontou o notebook e partiu para os testes.

Apesar desse verdadeiro “jogo dos sete erros” entre as duas máquinas, o MacBook Pro transplantado nem sequer deu sinal vida quando o YouTuber pressionou o botão de energia, o que o levou a pensar se tratar de um problema com o Touch ID — algo muito comum em reparos. Mesmo após trocar o sensor biométrico, entretanto, a máquina continuou sem dar resposta.

Miani tentou ainda colocar o notebook no modo DFU pelo Apple Configurator para forçar um reínicio, o que também não surtiu efeito. O YouTuber então decidiu reinstalar as peças em suas máquinas originais.

Mesmo que o experimento não tenha ocorrido do jeito que Miani havia imaginado, todo processo ainda é bastante interessante e ajuda a evidenciar todas as semelhanças entre as duas máquinas. Embora a placa lógica não seja intercambiável (aparentemente), ainda é possível trocar outras peças entre os dois modelos, como a bateria.

via 9to5Mac