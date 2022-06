Como desativar a notificação de teclado do Apple Watch [iPhone]

Por justamente ser um dispositivo pequeno e feito para ser usado no pulso, o Apple Watch acaba não sendo tão prático naqueles momentos em que você precisa digitar um texto, por exemplo.

Publicidade

Para ajudar a melhorar isso, a Maçã lançou um recurso chamado Escrever à Mão (Scribble) e até mesmo levou um teclado QWERTY completo ao Apple Watch Series 7 — que conta com uma tela maior do que a de modelos passados.

Outra maneira prática de inserir um texto no relógio é usando uma notificação que aparece na tela do iPhone emparelhado. Porém, caso você não queira mais receber esse tipo de alerta no seu smartphone, é possível desativá-lo de uma forma bastante simples.

Confira, a seguir!

Publicidade

No seu iPhone, abra os Ajustes e vá até “Notificações”. Em seguida, procure por “Teclado do Apple Watch” e selecione-o. Por fim, desmarque a opção “Permitir Notificações”.

Com esse ajuste devidamente feito, as notificações do teclado não irão mais incomodá-lo no seu iPhone! 😁

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.