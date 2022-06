Documentário celebra aniversário de 15 anos do iPhone original

Nesta quarta-feira (29/6), o iPhone, completará 15 anos desde o seu lançamento, em 2007. Para celebrar a data, o The Wall Street Journal lançou hoje um documentário que relembra o frenesi em torno da chegada do smartphone, além de mostrar como ele ajudou a moldar toda uma geração.

O documentário, produzido pela jornalista Joanna Stern, tem pouco mais de 20 minutos de duração e chama a atenção por fazer um paralelo entre o lançamento do dispositivo e a vida do adolescente Noah Schmic, nascido exatamente no mesmo dia em que o iPhone original chegou ao mercado. Essa abordagem traz a percepção de pessoas que nem sequer chegaram a viver em mundo sem o aparelho da Apple por aí.

O vídeo traz uma série de imagens da época e conta ainda com a participação de pessoas envolvidas diretamente com o lançamento do smartphone, como o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, Greg Joswiak, e o lendário Tony Fadell — o qual, apesar de ser mais conhecido como o “pai do iPod”, também trabalhou no desenvolvimento do iPhone.

Parte do documentário foca na grande rivalidade entre a Apple e a Samsung nos primeiros anos do iPhone, os quais foram marcados por seguidas acusações de violação de patentes. Em certo ponto, Joswiak classifica a concorrência na época como “irritante” e responsável fazer “cópias ruins” das tecnologias criada pela Maçã.

Criamos uma ferramenta incrível para ajudar as pessoas na forma como aprendem, trabalham, se comunicam (…) mas, ao mesmo tempo, queremos ajudar as pessoas sabendo do fato de que é necessário moderação. Nós não ganhamos nosso dinheiro com engajamento. Não existe isso de quanto mais você usa seu iPhone, mais dinheiro ganhamos. Não é assim que funciona. Só queremos que você tenha uma boa experiência.

O documentário também fala sobre algumas das inovações que marcaram as gerações subsequentes do iPhone, como a App Store, lançada apenas um ano após a chegada do smartphone, e o FaceTime, introduzido com o iPhone 4.

O documentário pode ser conferido na íntegra por aqui. Time flies…