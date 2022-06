Google Hangouts será desligado em novembro

O Google anunciou seu próximo passo para migrar de vez o app Hangouts para o Google Chat. A migração dos apps de mensagens de texto já havia sido anunciada em fevereiro, quando a empresa afirmou que realizaria a transição aos poucos.

Se anteriormente a companhia havia anunciado aos usuários do Google Workspace, agora ela está impulsionando os demais, que não pagam nada, para fazer a mudança. A partir de agora, aqueles que tentarem utilizar o Hangouts verão um aviso pedindo que baixem e utilizem o Google Chat ou o Gmail.

Além disso, o Google vem destacando as facilidades do app com novos recursos como realizar videochamadas diretamente do app, criar threads dentro dos “Espaços” (como no Slack), e também compartilhar e visualizar imagens, GIFs e mais.

Já na web, usuários poderão continuar usando o Hangouts até novembro; a empresa afirma que pelo menos um mês antes, começará a pedir que as pessoas realizem a mudança. Para quem quiser já se adiantar, a mudança pode ser feita indo em Configurações » Ver Todas as Configurações » Chat e Meet e ativando o novo Chat em vez do Hangouts. Uma vez feito isso, o que antes eram grupos de conversa viram os “Espaços”.

A empresa está mirando cada vez mais juntar e simplificar as suas opções. Apesar de existir já um aplicativo próprio para o Chat, ele também está disponível no app do Gmail, assim como o Meet também já está. Portanto, agora você poderá encontrar suas conversas (“Chat”), seus grupos (“Espaços”) e suas videoconferências (“Meet”) em seu cliente de email.

Essa não é a única migração que está em andamento no Google. Ainda neste mês, a empresa oficializou que o Duo e o Meet seriam um só app para videochamadas. Depois disso e os “vai-e-vens” de apps de mensagens (Google Talk que virou Hangouts e, agora, Chat), parece que a intenção é “arrumar a casa” e padronizar suas soluções de comunicação. Pelo menos assim esperamos.

via The Verge