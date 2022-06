Hipocrisia? Epic concede só 5% de lucros a criadores em Fortnite

Enquanto travava uma batalha judicial contra a Apple, no ano passado, a Epic Games lançou o programa Support-A-Creator (Apoie-Um-Criador, em português), o qual promete ajudar financeiramente terceiros que produzem conteúdo criativo independente para o jogo Fortnite (mapas, itens personalizados, etc.).

Publicidade

Ao que tudo indica, no entanto, o programa não vem sendo tão rentável assim para esses desenvolvedores. Para alguns que conversaram com o The Verge, fazer parcerias com marcas tem sido a única solução eficaz para faturar com tais conteúdos. Mas há um motivo para essa baixa rentabilidade.

Como metade do tempo gasto em Fortnite por parte dos usuários é com conteúdo criado por terceiros (e não pela Epic), a empresa dá aos criadores um “Código de Criador” (uma espécie de cupom), o qual permite que eles ganhem uma parcela do valor que é obtido em compras na loja de itens do jogo.

Porém, além da necessidade de convencer as pessoas a usarem esses códigos, criadores ainda enfrentam outro problema: a baixa porcentagem do que ganham com as compras. A conta é bem simples: 5% para eles, 95% para a Epic.

Publicidade

Além disso, para que os criadores possam transferir o dinheiro para as suas contas, eles devem acumular ganho de, pelo menos, US$100 em um ano. Caso contrário, todos os ganhos na plataforma são zerados.

Hipocrisia?

Chama a atenção a porcentagem dada aos desenvolvedores pela Epic principalmente se lembrarmos o que motivou a empresa a fornecer meios de pagamento alternativos dentro do jogo Fortnite — o que foi de encontro às regras da App Store e resultou na retirada do game da loja da Apple.

A produtora de games não acha justo a comissão de 30% que a Maçã cobra em cada compra feita dentro do jogo e acusou a companhia de práticas monopolistas ao proibir a instalação de qualquer aplicativo fora dos domínios da App Store. Enquanto isso, a realidade dentro do Fortnite para quem ajuda a tornar o jogo mais interessante, é essa.