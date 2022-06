Pages: como adicionar data e hora em um documento [Mac]

O Pages é uma excelente alternativa ao já consolidado Word, da Microsoft. Por ele, é possível criar documentos de texto — seja em formato livre ou com base em modelos pré-definidos como “Redação”, “Carta Clássica” ou “Fatura”, por exemplo.

Se você faz uso desse aplicativo com uma certa frequência no seu Mac e esteja querendo adicionar a data e a hora na parte inferior ou superior do documento, é possível fazer isso de uma forma muito simples.

Primeiramente, abra o documento desejado no Pages e selecione a página que quiser adicionar essas informações. Mova o cursor para o cabeçalho ou o rodapé até que ela esteja selecionada.

Estando satisfeito, clique em “Inserir”, na barra de ferramentas, e selecione “Data e Hora”. Caso a barra de ferramentas não esteja aparecendo no topo da tela, vá até Visualizar » Mostrar Barra de Ferramentas (ou use o atalho ⌥ option ⌘ command T ).

Quando a data aparecer na página, automaticamente ela estará atualizada para a data atual. Para alterar o formato da data ou adicionar o horário, clique na data e use o menu suspenso “Escolher o Formato da Data” para escolher uma das opções. Abaixo, é possível atualizar essas informações.

E no iPhone/iPad?

Estranhamente, no aplicativo para iPhones e iPads não há uma opção para inserir automaticamente a data e a hora.

Apesar disso, é possível replicar (não da mesma maneira) essas informações bastando inserir uma caixa de texto com a data e hora na posição desejada do documento (como no rodapé ou no cabeçalho).

Muito útil, não acham? 😊