Pages: como alterar as opções de letras maiúsculas e minúsculas [iPhone, iPad e Mac]

O Pages pode ser um excelente companheiro para quem necessita criar e editar documentos de texto. Principal alternativa ao Microsoft Word no mundo Mac, ele oferece diversas opções para deixar os seus arquivos personalizados do jeito que você quiser.

Aqui no MacMagazine mesmo, já demos várias dicas focadas nesse aplicativo. A de hoje é dedicada à formatação do texto.

De um jeito bem fácil, ele permite que você modifique as letras maiúsculas e minúsculas do texto de uma só vez, como deixá-lo todo em maiúsculas e letras maiúsculas no título, por exemplo.

Veja, a seguir, como fazer isso em um documento do Pages no iPhone/iPad e no Mac!

Como modificar as letras maiúsculas e minúsculas no Pages do iPhone/iPad

Abra o documento desejado e selecione o trecho preferido (ou o texto todo, se quiser). Toque no botão representado por um pincel (na parte superior) e naquele com três pontinhos (na seção “Fonte”).

Na área “Em maiúsculas”, escolha uma das opções disponibilizadas:

Nenhum

Tudo em Maiúsculas

Versalete (onde todo o texto é escrito em letras maiúsculas, com maiúsculas maiores para as letras iniciais)

Título

Iniciais em Maiúsculas

A mudança ocorre em tempo real, então você pode obter uma prévia de como ficará o texto de forma imediata.

Como modificar as letras maiúsculas e minúsculas no Pages do Mac

Com o documento aberto e o trecho selecionado, clique no botão representado por um pincel no canto superior direito da barra de ferramentas. Caso ela não esteja aparecendo no topo da tela, vá até Visualizar » Mostrar Barra de Ferramentas na barra de menus (ou use o atalho ⌥ option ⌘ command T .

Em seguida, na seção “Fonte”, clique no menu suspenso representado por uma engrenagem e em “Em Maiúsculas”, escolha uma das opções disponibilizadas.

Bem bacana, não?! 📄