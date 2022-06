★ POCO F4 e POCO X4 GT são lançados com recursos incríveis

Os tão aguardados smartphones POCO F4 e POCO X4 GT já são oficiais. A fabricante chinesa lançou os dispositivos no mercado global com muitos de recursos incríveis. Um deles é uma smartphone centrado em jogos com taxa de atualização de 144Hz, enquanto o outro carrega a primeira câmera OIS em um dispositivo móvel da marca POCO.

Publicidade

Especificações do POCO F4 e do X4 GT

Vamos dar uma olhada em várias especificações e outras considerações que você se interessar.

Recursos do smartphone POCO F4

O POCO F4, sucessor do Poco F3, possui uma grande variedade de especificações. O aparelho conta com um painel Super AMOLED E4 de 4ª geração de 6,67 polegadas com HDR10+ e até 1300 nits de brilho. A unidade de processamento é um chipset Qualcomm Snapdragon 870, com até 12GB de RAM LPDDR5 e 256GB de armazenamento UFS3.1.

O mais recente dispositivo POCO F4 5G integra um módulo de câmera tripla (64 megapixels + 8MP + 2MP), uma bateria de 4.500mAh (67W, com carregamento rápido), taxa de atualização de 120Hz, Bluetooth, Wi-Fi, alto-falantes duplos e Android 12 com NIUI 13.

Recursos do smartphone POCO X4 GT

O POCO X4 GT, voltado para jogos, também conta com um pacote de especificações incríveis! Ele possui uma tela IPS de 6,6″ com resolução Full HD+ 2400×1080 pixels, 650 nits de brilho, taxa de atualização de 144Hz e proteção Corning Gorilla Glass 5. Ele roda o Android 12 baseado no MIUI 13.

O POCO X4 GT inclui ainda o SoC MediaTek Dimensity 8100 emparelhado com a GPU MALI-G610 MC6. Você tem até 8GB de RAM e configurações de armazenamento interno de 256GB.

Além disso, o mais recente smartphone POCO mantém uma bateria de 5.080mAh (67W) para carregar a bateria a 100% em apenas 46 minutos. As câmeras têm 64MP, 8MP e 2MP. E para completar o pacote, o smartphone POCO X4 GT possui Bluetooth 5.3, conector de áudio de 3,5mm, Wi-Fi 6, alto-falantes estéreo duplos e muitos outros recursos valiosos.

Os smartphones POCO F4 e POCO X4 GT já estão disponíveis no Aliexpress. 😉