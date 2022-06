Readdle lança novo PDF Expert com visual repaginado e mais

A Readdle lançou hoje a mais nova versão de seu popular e premiado editor de PDFs: o PDF Expert. Com novidades há muito tempo aguardadas por seus usuários, o app recebeu um verdadeiro banho de loja e conta agora com um visual totalmente repaginado.

A mudança mais perceptível da nova versão fica por conta de seu visual, que agora traz um design bem mais minimalista e que combina bem com a linguagem visual dos sistemas da Apple. Para isso, todos os ícones do app foram redesenhados do zero, que também conta com uma barra de ferramentas maior para uma melhor visualização.

Além disso, após muitos pedidos, o editor finalmente traz suporte ao Modo Escuro (Dark Mode) do macOS, do iOS e do iPadOS — o que ajuda a poupar os olhos durante a edição. Para ativá-lo, basta mudar a aparência do seu dispositivo nos ajustes do sistema.

Outra grande novidade dessa nova versão é o suporte a OCR , que permite pesquisar por qualquer termo em um documento de forma rápida e prática. De acordo com a Readdle, esse recurso usa o framework Vision, da Apple, para funcionar.

Com o OCR, além de pesquisar por palavras em um PDF, também é possível destacar trechos e, até mesmo, copiar textos inteiros. O PDF Expert usa ainda boas doses de aprendizado de máquina (machine learning, ou ML) para identificar as fontes utilizadas em um documento e torná-las editáveis.

Se você costuma escanear documentos com frequência, sabe como é difícil criar um PDF sem que as imperfeições do documento (como amassados, distorções e sombras) apareçam no documento final. O novo PDF Expert, por sua vez, permite agora remover todas esses detalhes com uma série de ferramentas de correção exclusivas da nova versão.

Assim como em versões anteriores, ainda é possível coverter PDFs para arquivos TXT, PNG, JPG, Word, Excel e PowerPoint (e vice-versa) com apenas alguns cliques. Para isso, basta acessar a nova aba de exportação do aplicativo e selecionar o formato desejado.

Também é possível mesclar PDFs, editar imagens e links, preencher formulários, assinar documentos, proteger dados sensíveis, redimensionar páginas e mais.

Novos planos

Além do novo PDF Expert, a Readdle aproveitou para estrear também novos planos de pagamento para o seu editor, que deixou de exigir uma compra separada caso você também queira instalá-lo em seu iPhone ou iPad — unificando tudo em apenas uma assinatura.

O PDF Expert sai por US$80 anuais ou por uma compra única de US$140. A Readdle, vale notar, oferece um desconto de 50% para estudantes.

Quem já adquiriu outra versão do PDF Expert continuará tendo acesso às mesmas funções de sempre sem nenhuma assinatura adicional. Caso você opte por realizar o upgrade, a Readdle também oferecerá 50% de desconto.