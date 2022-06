Série animada “Duck & Goose”, do Apple TV+, ganha trailer

Como previamente anunciado, a série animada infantil “Duck & Goose” (“O Pato e o Ganso”) chegará ao Apple TV+ no dia 8 de julho próximo — e agora temos o trailer da produção!

Inspirada no best-seller do New York Times de Tad Hills, “Duck & Goose” é uma série pré-escolar que celebra o companheirismo dos amiguinhos de penas Pato e ganso — isso até que eles descubram que abraçar e apreciar as diferenças um do outro pode ajudá-los a pensar em ideias inteiramente novas para ajudar a resolver os desafios diários, grandes e pequenos.

A produção é dirigida por Brian Muelhaupt (“Vila Sésamo”) com Jane Startz (“Uma Garota Encantada”), Douglas Wood (“Bob, o Construtor”), Chris Prynoski (“Harriet, a Espiã”), Shannon Prynoski (“Harriet, a Espiã”), Ben Kalina (“Harriet, a Espiã”), Antonio Canobbio (“Tá Chovendo Hambúrguer”) e produção executiva de Hills.

Cathy Davidson, diretora fundadora da Futures Initiative e Christina Katopodis, diretora executiva, pós-doutorada e associada na Transformative Learning in the Humanities, atuam como especialistas em aprendizagem na série por meio da iniciativa da Apple para promover conteúdos educativos e originais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

