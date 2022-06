Spotify começa a liberar playlists de “superbandas” e karaokê

Um dos maiores diferenciais do Spotify em relação à concorrência é o seu grande investimento em experiências sociais dentro da sua plataforma, como o popular Spotify Wrapped — sua retrospectiva musical que sempre bomba nas redes sociais no fim do ano. Desta vez, o serviço de streaming está de volta com mais uma brincadeira para quem curte criar playlists.

Publicidade

Chamada de Spotify Supergrouper, a novidade foi lançada hoje e tenta imaginar como seria uma “superbanda” formada pelos artistas favoritos do usuário, que pode escolher entre três e cinco nomes diferentes para compor uma lista de reprodução temática. De acordo com o 9to5Mac, possível ainda escolher um nome para o seu grupo musical dos sonhos e compartilhar o resultado na internet.

Cada artista escolhido pelo usuário ganha uma papel dentro da banda, bem como um instrumento próprio. Entre os funções disponíveis, estão coisas como: o líder (The Lead); o compositor (The Lyricist), a lenda (The Legend), o animador (The Hypeman), o coringa (The Wildcard), o produtor (The Producer), e mais.

Vale notar que, embora brinque com o conceito de uma banda formada por artistas diferentes, o Spotify Supergrouper não faz remixes ou mashups de nenhuma das músicas escolhidas pelo usuário. A ideia, aqui, é brincar com as várias combinações de artistas possíveis é compartilhar o resultado com amigos.

Publicidade

Por enquanto, o Spotify Supergrouper está disponível apenas na Austrália, nos Estados Unidos, nas Filipinas, na Nova Zelândia e no Reino Unido. Mesmo assim, ainda é possível acessar a brincadeira aqui no Brasil pelo seu site oficial.

Sing Along

Após muitos pedidos de usuários, o Spotify começou liberar nesta semana, de forma gradual, sua própria ferramenta de karaokê integrada ao app oficial da plataforma. As informações são do Nylon.

Intitulada Sing Along, a novidade usa como base a ferramenta de letras nativa do serviço e já pode ser acessada por usuários do mundo todo que tiverem a versão mais recente do app instalada em seus smartphones.

Spotify has launched a karaoke feature. pic.twitter.com/GTOZUvwlKy — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2022

Para acessar a novidade, basta tocar no novo botão dedicado ao recurso na página de reprodução das músicas. Após cada sessão de cantoria, a brincadeira mostra uma pontuação (de 0% a 100%) que varia de acordo com a qualidade de sua performance.

A novidade foi identificada pela primeira vez no fim do ano passado por usuários do Reddit. É esperado que Sing Along chegue a um número maior de localidades nos próximos dias.