1Password facilitará logins com Google, Apple e Facebook

Sabe aquelas opções de fazer login com contas da Apple, do Google, do Facebook, da Microsoft, entre outros? Precisamos reconhecer que elas facilitam bastante nossa vida online — mas, com tantas opções, terminamos por gerar novas complicações ao não recordamos qual método utilizamos em cada site. E foi pensando nisso que o 1Password lançou uma nova função.

O recurso foi criado no contexto da ideia de login universal proposta pela empresa e consiste no seguinte: ao entrar em sites ou aplicativos usando login com o Google, a Apple ou o Facebook, o 1Password salvará essa informação. Então, nas próximas vezes, o usuário será lembrado do método utilizado — e, ainda mais interessante, a autenticação na conta em questão será feita pelo próprio gerenciador de senhas.

É possível conferir, abaixo, uma demonstração de uso real da função.

A novidade já está disponível na versão beta do 1Password e por ora tem suporte apenas ao três métodos supracitados. A empresa promete expansão dessas opções com o tempo, mas é interessante ter acesso a plataformas bastante utilizadas já antes de a atualização ser liberada na versão final do serviço.

O recurso nos lembra de um esforço conjunto que vem sendo empreendido por toda a indústria de tecnologia, de maneira geral, para construir uma realidade de logins sem senhas. A Apple, por exemplo, apresentou na WWDC22 as Chaves-senha, as quais dispensam a senha para realizar a autenticação em logins.

O 1Password funciona no formato de assinatura, com 14 dias de teste grátis. O preço é de a partir de US$3 por mês ao aderir ao plano anual, também estando disponível uma opção familiar por US$5, a qual pode ser compartilhada com até cinco pessoas.

