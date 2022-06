3ª e última temporada de “See”, do Apple TV+, estreará em 26/8

A hora se aproxima para os fãs de “See”, série épica do Apple TV+. Hoje, o serviço de streaming revelou um teaser da terceira temporada da produção, cuja estreia ocorrerá no dia 26 de agosto.

Estrelada por Jason Momoa (“Aquaman”), a terceira temporada (a qual terá oito episódios) será também a última da série.

Estamos empolgados em compartilhar este capítulo final épico de “See”, que oferece todo o drama intenso, a ação fascinante e a emoção sincera que os fãs esperam, bem como o que achamos ser uma conclusão profundamente satisfatória para nossa história. Construir um mundo sem visão foi um desafio particularmente único e contínuo que foi alcançado através da colaboração apaixonada e atenciosa de uma equipe fenomenalmente talentosa e diversificada, tanto na frente quanto atrás das câmeras. O show tem sido um trabalho monumental de amor para todos os envolvidos, e somos eternamente gratos pela maneira como “See” foi abraçado por espectadores em todo o mundo.

“See” se passa em um futuro brutal, centenas de anos depois que a humanidade perdeu a capacidade de enxergar — exceto por algumas pessoas. A terceira temporada se passa quase um ano após Baba Voss (Momoa) derrotar seu irmão inimigo Edo e se despedir de sua família para viver remotamente na floresta. No entanto, quando um cientista trivantiano desenvolve uma nova forma de armamento de visão que ameaça o futuro da humanidade, Baba retorna a Paya para proteger sua tribo mais uma vez.

Além de Momoa, a terceira temporada de “See” também conta no elenco com Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

A série tem produção executiva de Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale, Anders Engström e Tropper, que também atua como showrunner. A série é produzida pela Chernin Entertainment e pela Endeavor Content.

