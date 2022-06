AirTag salva homem de ter carro roubado pela segunda vez

Em meio aos tantos casos que publicamos envolvendo AirTags e perseguição, é sempre bom lembrarmos que o rastreador inteligente da Maçã também protagoniza histórias felizes ao cumprir a função para a qual ele foi desenhado.

Uma delas aconteceu com um homem residente na cidade de Toronto, no Canadá, que teve seu carro recuperado graças ao dispositivo. Mas há um detalhe diferente nessa história: esse seria o segundo carro que ele perderia em pouco mais de um mês! 😳

De acordo com o CP24.com, o homem identificado como Lorne teve seu primeiro Range Rover roubado há um mês e comprou um veículo idêntico para substituir o que acabou perdendo.

Como os ladrões conseguiram desativar o rastreador da fabricante colocado no carro, o ele resolveu “apelar” para a solução da Apple e colocou não um, mas três AirTags no carro novo: um no porta-luvas, um dentro do estepe e outro terceiro no banco de trás.

Após o roubo, que foi constatado no dia 23 de junho, Lorne usou o aplicativo Buscar (Find My) e conseguiu encontrar o carro em uma usina de reciclagem de metais. Após entrar em contato com a polícia, seu veículo (junto a outros oito) foi recuperado, como desfecho feliz da história.

via iPhone in Canada