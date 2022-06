App do Gmail ganha seção para armazenamento no iOS e no Android

O app do Gmail para dispositivos móveis ganhou um recurso simples, mas bastante útil e que já está presente há anos na versão web do serviço do Google.

Trata-se de um espaço para mostrar como está o armazenamento da conta que está sendo utilizada no app — recurso que já está sendo liberado tanto para usuários do iOS quanto do Android.

Com a mudança, o novo campo aparece logo abaixo do botão para gerenciar a conta do Google, quando tocamos na foto do perfil na página inicial. Ele fica acima das contas que estão logadas no aparelho ou do botão para adicionar alguma, caso não tenha nenhuma.

Ao lado de um símbolo de nuvem contendo as cores do Google, a seção informa tanto a quantidade bruta de armazenamento total disponível para o usuário quanto a porcentagem já utilizada por ele.

Ao tocar nessas informações, somos levados a uma página para “gerenciar o seu armazenamento com o Google One“, a qual informa o quanto de memória foi utilizada para o Google Fotos, pro Google Drive, pro próprio Gmail e para “outros” tipos de arquivos.

Há ainda um botão para “limpar espaço”, o qual abre o aplicativo do Google One — caso ele esteja instalado — para que o usuário gerencie seu armazenamento ou até mesmo adquira mais espaço em nuvem pelo serviço.

