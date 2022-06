Belkin lança novo carregador MagSafe 3-em-1 e fonte de 70W

A fabricante de acessórios Belkin anunciou nesta semana a chegada de uma versão atualizada do popular BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger, uma das primeiras bases de carregamento lançadas no mercado compatíveis com a tecnologia MagSafe. Agora, o produto traz suporte para a recarga rápida do Apple Watch Series 7.

Visualmente falando, o acessório é praticamente idêntico ao modelo anterior, trazendo o mesmo design “flutuante” proporcionado pelos ímãs do MagSafe. Donos da geração mais recente do relógio da Maçã, entretanto, poderão desfrutar de uma recarga até 33% mais rápida — o que, segundo a Belkin, é o suficiente para carregar o Apple Watch de 0% a 80% em apenas 45 minutos.

Além do relógio, é claro, também é possível recarregar um iPhone a uma potência de até 15W via MagSafe, além de AirPods (ou qualquer outro dispositivo com suporte ao protocolo Qi) a 5W. O acessório é compatível com cases de até 3mm de espessura.

O BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charging Stand estará disponível para compra em julho no site da Belkin por US$150.

Adaptador USB-C duplo de 70W

Além da base de carregamento, a Belkin também lançou uma versão alternativa ao adaptador USB-C duplo de 35W da Apple. A solução da fabricante, chamada de BOOST↑Charge Pro Dual USB-C Wall Charger, traz o dobro da potência (70W) e faz proveito da tecnologia GaN para alcançar um formato mais compacto.

De acordo com a Belkin, é possível recarregar um MacBook Air e um iPad ao mesmo tempo com até até 50W e 20W de potência, respectivamente. Além disso, é possível recarregar a bateria de um iPhone 8 ou superior de 0% para 50% em apenas 30 minutos.

O BOOST↑CHARGE Pro Dual USB-C Wall Charger já está disponível para compra na Apple Store Online pelos mesmos US$60 do adaptador de 35W da Maçã.

