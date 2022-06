★ Como consertar vídeos embaçados enviados para mim no iPhone?

Podemos enviar e receber vídeos para/de qualquer pessoa com apenas um toque. Mas, às vezes, a qualidade do vídeo é afetada no momento do destino. Não é culpa do remetente; existem alguns problemas que podem causar isso.

Neste artigo, discutiremos como consertar vídeos embaçados enviados para você (no iPhone). Também recomendaremos algumas soluções e dicas para corrigir o vídeo e assistir em melhor qualidade.

Como consertar vídeos embaçados enviados para você no iPhone?

Existem diferentes maneiras de corrigir vídeos embaçados no iPhone. Tudo depende do motivo por trás do vídeo embaçado. Ele pode ser corrigido restaurando o vídeo para a sua qualidade original, restaurando o iPhone ou aumentando a qualidade e enviando o vídeo por email.

Vamos discutir como corrigir vídeos embaçados enviados para você (iPhone) em detalhes.

Método 1: repare o vídeo com sua qualidade original

Se você tiver vídeos embaçados no seu iPhone, poderá usar uma das melhores ferramentas de reparo que está disponível no mercado, o iMyFone UltraRepair. É uma ferramenta muito poderosa que pode reparar os vídeos e deixá-los nítidos ou até melhorá-los. O iMyFone UltraRepair suporta diferentes formatos de vídeos, e o usuário não precisa se preocupar com nada. Aqui estão algumas etapas nas quais o usuário pode reparar o vídeo com sua qualidade original usando o iMyFone UltraRepair.

Faça o download e instale o iMyFone UltraRepair no seu computador. Certifique-se de transferir o vídeo para o computador para que ele possa ser reparado. Clique em “Reparo de vídeo” no lado esquerdo.

Clique em “Adicionar vídeo” para navegar ao vídeo que deseja reparar. Confirme se o upload do vídeo foi feito corretamente e clique em “Reparar”.

O iMyFone UltraRepair levará alguns segundos para reparar o vídeo e notificará que o vídeo foi reparado com sucesso. Depois, clique em “Sim”.

Selecione o vídeo e clique em “Salvar” para salvá-lo no seu computador. No entanto, se o vídeo não for corrigido, você será notificado.

Método 2: reiniciando o seu iPhone

Nem todas as vezes o problema está no vídeo. A qualidade do vídeo pode estar boa, mas pode ser que o iPhone esteja deixando o vídeo embaçado. Nesse caso, você pode reiniciar o telefone e verificar se o vídeo agora está visível ou não.

Você pode pressionar o botão de aumentar o volume, depois o botão de abaixar o volume e, por fim, segurar o botão lateral (liga/desliga) para forçar o reinício do iPhone. Quando o logo da Apple aparecer, você pode soltar o botão lateral. Procure o vídeo e tente reproduzi-lo agora.

Método 3: enviado e recebendo o vídeo por email

Às vezes, o meio pelo qual o vídeo foi compartilhado comprime o vídeo. Por esse motivo, o vídeo pode ficar embaçado. Por exemplo, se você estiver usando o WhatsApp ou o Messenger para enviar vídeos, é certo que esses mensageiros vão comprimir e reduzir a qualidade. Tente pedir ao usuário que lhe envie o vídeo por email, para que ele não seja compactado. Ou, se você estiver enviando o vídeo, vá ao seu email e anexe o vídeo.

Basta ir à galeria e selecionar o vídeo que você deseja compartilhar. Toque no botão “Compartilhar” e use a opção de email para enviar o vídeo. Certifique-se de inserir o destinatário do vídeo e toque em “Enviar”.

Por que os vídeos são enviados embaçados no iPhone?

Não há uma razão por trás de o vídeo enviado para você parecer embaçado no iPhone. Existem muitas razões por trás de vídeos embaçados. No entanto, discutiremos apenas apenas alguns motivos comuns.

O motivo mais básico é que o vídeo é gravado em baixa qualidade (resolução).

Em segundo lugar, o ambiente em que o vídeo foi gravado poderia estar com pouca luz ou o vídeo foi gravado em um ambiente muito escuro mesmo.

Outro motivo mais comum é o meio pelo qual o vídeo foi enviado. O vídeo é compactado antes de ser enviado para outra pessoa.

Dicas para melhorar a qualidade do vídeo no iPhone

Mencionamos algumas razões por trás de o vídeo ficar embaçado no iPhone. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar o usuário a melhorar a qualidade do vídeo, para que ele não pareça embaçado no iPhone.

Certifique-se de que sua câmera esteja definida com a maior resolução. Você pode verificar isso nas configurações dela (Ajustes » Câmera).

Ao gravar o vídeo, verifique se a iluminação é suficiente para capturar adequadamente o ambiente.

Use o email ou pendrives para enviar vídeos. Os vídeos são compactados quando você os envia usando plataformas de mídia social.

Outra opção para enviar vídeos é a nuvem. Você pode fazer o upload do vídeo para a nuvem e compartilhar o link.

Por último, mas não menos importante, você pode usar uma ferramenta profissional de edição de vídeo para atualizar ou aumentar a qualidade do vídeo. Existem muitas ferramentas de edição na App Store que o usuário pode baixar gratuitamente.

Conclusão

Olhar para vídeos embaçados não apenas nos frustra, mas também prejudica os olhos. Essas são as principais razões para você levar isso em consideração. Explicamos por que os vídeos ficam embaçados nos iPhones e como consertar vídeos embaçados enviados para você mesmo (iPhone). O usuário pode usar dicas mencionadas no artigo para evitar esse embaçamento no vídeo. Se o vídeo ainda estiver embaçado, você poderá usar o iMyFone UltraRepair para corrigir o vídeo e aumentar a sua qualidade.

Você pode baixar o iMyFone UltraRepair para macOS ou para Windows aqui.