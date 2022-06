Firefox ganha melhorias de eficiência energética no macOS

Mesmo com o domínio do Chrome, a estabilidade do Safari e o crescimento do Edge, o Firefox continua firme e forte como um dos navegadores para desktop mais utilizados — mesmo não tendo por trás uma gigante como Google, Apple ou Microsoft.

E um dos motivos que fazem com que ele continue forte no mercado é o fato de a Mozilla o atualizar constantemente com novos recursos — como na versão 102 do aplicativo, a qual foi lançada nesta semana.

Comecemos falando sobre as novidades exclusivas para o sistema operacional da Maçã. Agora, o Firefox utiliza o modo de baixa potência da Apple para a execução de vídeos em tela cheia em sites como YouTube e Twitch. Segundo a Mozilla, “isso aumenta significativamente a vida útil da bateria em longas sessões de visualização”.

Além disso, o Firefox diminuiu o consumo de energia e o uso do processador em várias tarefas, o que aumentará a autonomia da bateria de MacBooks ao assistir vídeos em tela cheia também em sites de serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime Video.

Para todos

Entre as novidades gerais, está a chegada do suporte a legendas em vídeos reproduzidos no modo Picture-in-Picture (PiP). E não precisa de nenhum método extra para que elas apareçam, bastando ativá-las no player de vídeo tradicional da página para que elas surjam no PiP.

Por fim, o Firefox mudou a forma como gerencia downloads. Agora, o usuário não é mais questionado sobre o que fazer com cada arquivo e onde baixá-lo, com o processo se dando automaticamente. Ou seja, o navegador salvará o arquivo na pasta de downloads prioritária do usuário — a menos que ele altere isso nas configurações.

