iPads continuarão funcionando como hub no iOS 16, mas…

Recentemente nós informamos que a Maçã vai retirar o suporte ao iPad como central de comando (hub) para o app Casa (Home) no iOS 16.

Com isso, os únicos dispositivos habilitados para realizar tal função seriam HomePods e Apple TVs, os quais ficam conectados à energia ininterruptamente e não sofrem com problemas como descarregamento — o que, quando acontece com o iPad, o impossibilita de se comunicar aos dispositivos inteligentes domésticos que você tem em casa.

Acontece que, segundo a Apple contou ao The Verge, não será bem assim que a banda vai tocar… de acordo com a empresa, donos de iPads que atualizarem para o iOS 16 continuarão podendo usar o tablet como hub, mas com um porém.

É que os iPads funcionarão de uma maneira “legada”, isto é, não perderão nenhum recurso existente atualmente, mas também não ganharão os benefícios que chegarão para os usuários com a nova arquitetura que será lançada no app Casa (Home) do iOS 16 — que será repaginado, diga-se.

O iOS 16 e o iPadOS 16 continuarão suportando o iPad como um hub doméstico sem perda de funcionalidade. Paralelamente a esses lançamentos, o aplicativo Casa introduzirá uma nova arquitetura para uma experiência ainda mais eficiente e confiável. Como o iPad não será suportado como um hub com a nova arquitetura, os usuários que dependem do iPad para esse fim não precisarão atualizar a arquitetura [do app] Home e poderão continuar desfrutando de todos os recursos existentes.

Com isso, quem quiser utilizar o iPad como hub não precisará atualizar o aplicativo com a nova arquitetura. Entre os benefícios da atualização, por exemplo, está a possibilidade de conectar acessórios que contam com o novo padrão Matter, que foi criado pela Apple com outras gigantes do mercado e permitirá uma maior maleabilidade entre dispositivos e diferentes sistemas.

Ou seja, caso você use o iPad como central, esteja preparado para não ser contemplado com a comunicação mais rápida entre dispositivos que chegará ao app Casa com sua nova arquitetura, bem como para não poder usufruir dos novos acessórios que serão lançados com o padrão Matter futuramente. 🤷🏻‍♂️