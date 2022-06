Meta testa interface à la Discord para os grupos do Facebook

A Meta começou a testar recentemente uma série de novidades para os grupos do Facebook que parecem ter saído direto de outros serviços bastante populares, como o Discord ou o Slack. Segundo a empresa de Mark Zuckerberg, essas mudanças buscam “melhorar a organização e permitir interações mais casuais entre membros de uma comunidade”.

A partir de agora, a rede social contará com uma nova barra lateral, a qual reunirá todos os grupos frequentados pelo usuário em uma lista, facilitando o acesso. A ordem dos grupos, representados por ícones arredondados, varia de acordo com a atividade mais recente, embora também seja possível fixar grupos específicos no topo.

Assim como no Discord, por exemplo, cada ícone exibido nessa barra lateral esconde um novo menu que pode ser configurado com os também recém-lançados canais de texto e voz, os quais, segundo a Meta, são “espaços focados para as pessoas se conectarem em ambientes menores e mais casuais dentro de suas comunidades”. Essa área também reúne recursos como feeds personalizados, conversas do Messenger, eventos e mais.

Em contraste com as chamadas Live Audio Rooms, lançadas pela Meta no ano passado para competir com o Clubhouse, os novos canais de áudio nos grupos não são fechados assim que todos os participantes de uma conversa se desconectam. Sempre que um grupo de usuários programar uma conferência novamente, basta retornar para o mesmo canal.

Todas essa mudanças fazem parte de um esforço da companhia para tornar o feed do Facebook mais parecido com o de rivais como o TikTok, com grande dependência em algoritmos de recomendação. Ao que tudo indica, os grupos serão uma parte importante dessa nova abordagem da rede social.

De acordo com a Meta, essas novidades estarão disponíveis para todos nos próximos meses.

