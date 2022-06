Novo gift card da Apple chega a Portugal e a outros países

Quase dois anos após terem sido lançados nos Estados Unidos, os novos cartões-presente (gift cards) da Apple, os quais funcionam tanto para compras na iTunes/App Store quanto em Apple Stores (online ou físicas), finalmente podem ser adquiridos em Portugal e em diversos outros países, incluindo: Alemanha, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido, entre outros. As informações são do iCulture.

Vale notar que, além dos países supracitados, os novos gift cards da Apple também já estavam disponíveis na Austrália e no Canadá desde julho de 2021.

Aos leigos, a diferença entre os novos cartões-presentes e os antigos é que os últimos eram separados em duas opções: um cartão para a Apple Store e outro para a App Store. O crédito do gift card da Apple Store só poderia ser usado para comprar produtos e não funciona como método de pagamento para aplicativos e serviços digitais da Apple. Já o cartão da iTunes/App Store funcionava apenas para compras na loja de músicas/aplicativos e não podia ser usado para adquirir iPhones, iPads, Macs, etc.

Com o novo cartão-presente, um usuário pode comprar qualquer item de qualquer loja da Apple, seja online ou não, desde aplicativos e serviços até hardware. Além disso, os novos modelos agora vêm com adesivos exclusivos e coloridos do logo da Apple.

Vale notar que é possível que a empresa ainda esteja em processo de lançamento do novo cartão em outros países na Europa; no Brasil, é possível adquirir somente o cartão da App Store para pagar por apps e serviços — e não há previsão para a chegada dos novos gift cards por aqui.

