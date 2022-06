Votação vitoriosa para sindicalização em Maryland é certificada

A agência americana National Labor Relations Board (NLRB) certificou a eleição sindical para os funcionários da Apple Towson Town Center (em Maryland). A certificação vem pouco mais de uma semana após a loja se tornar o primeiro local de varejo da Apple nos Estados Unidos a votar pela sindicalização.

Como informamos, os funcionários decidiram ser representados pela Apple Coalition of Organized Retail Employees (CORE, ou Coalizão de Empregados do Varejo Organizados da Apple, na tradução livre) para se juntar à Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM). O grupo, portanto, será conhecido pela sigla IAM-CORE.

A certificação oficial abrirá caminho para que a gerência da Apple e os membros do IAM-CORE negociem um primeiro contrato.

Estamos prontos para colocar nossa equipe trabalhando para garantir o melhor contrato para os membros do IAM-CORE na loja da Apple em Towson, o qual beneficiará a Apple, seus clientes e a comunidade. Esperamos que a Apple negocie de boa fé. A experiência do IAM na mesa de negociações criará um modelo para os funcionários das lojas da Apple em todo o país. —Robert Martinez Jr., presidente internacional da IAM.

Ainda não está claro quais serão os termos do acordo. Organizadores de outras lojas têm pressionado por um aumento no salário e melhores condições de tratamento no local de trabalho.

via 9to5Mac