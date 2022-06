WhatsApp: como limitar a visualização dos Status [iPhone]

Apesar de não ser tão popular quanto o recurso do Instagram, os Status do WhatsApp também são uma alternativa interessante para quem quer enviar algum conteúdo do tipo Stories — isto é, aquelas publicações que ficam disponíveis por apenas 24 horas antes de sumirem.

Se você é um usuário assíduo dessa função, saiba que a Meta disponibiliza uma seção que permite controlar quem pode visualizar esse tipo de conteúdo por lá.

É possível, por exemplo, limitar a exibição dos Status para os seus contatos, para seus contatos com uma exceção ou apenas para um seleto grupo de pessoas.

Veja, a seguir, como fazer isso pelo iPhone — já que isso não pode ser feito pelo app para o macOS ou pelo WhatsApp na web.

Abra o WhatsApp, toque na aba “Status” e, no canto superior esquerdo, em “Privacidade”. Por lá, você verá as três opções disponibilizadas:

Meus contatos

Meus contatos, exceto…

Compartilhar somente com…

Nas duas últimas opções, selecione os contatos da sua agenda do WhatsApp que deseja incluir como uma exceção ou apenas com aqueles que preferir.

O mensageiro afirma que as mudanças feitas em suas configurações de privacidade não afetarão as atualizações de Status que você já tiver compartilhado.

Além disso, caso você desative as confirmações de leitura, não será possível ver quem visualizou as suas atualizações dos Status, assim como em casos onde o contato tenha desativado essas mesmas conformações.

Você usa esse recurso do WhatsApp? 💬