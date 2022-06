WhatsApp: como silenciar um usuário numa chamada em grupo

Se tem uma coisa que os usuários do WhatsApp não podem reclamar é da falta de novos recursos. Não é à toa que aqui no MacMagazine estamos sempre noticiando a chegada deles.

Recentemente, o aplicativo da Meta liberou uma função muito bem-vinda para quem usa as chamadas de voz ou de vídeo em grupo: a possibilidade de silenciar uma pessoa específica.

Na prática, isso pode acabar sendo bem útil para aquelas pessoas que esqueceram de desativar o microfone ou que estejam no mesmo ambiente que você e não precisam escutar a mesma coisa, por exemplo.

Antes de mais nada, é bom deixar claro que esse recurso (como a maioria das novidades do WhatsApp) são liberadas aos poucos. Então pode ser que demore um pouco até que ele apareça por aí. Dito isto, veja, a seguir, como usá-lo.

Com a chamada em grupo do WhatsApp em curso, pressione e segure o dedo em cima do quadro do participante que quiser colocar em mudo e toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Com isso, a voz da outra pessoa não será mais ouvida na chamada. Na tela do celular do participante silenciado, um aviso mostrará que a ação foi feita e alertará ele de que isso poderá ser desfeito bastando tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).

Muito útil, não acham? 💬