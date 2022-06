WhatsApp testa recurso de desfocar fotos no desktop

Como sempre, o WhatsApp continua testando toda sorte de recursos novos diferentes — alguns mais significativos, outros menores, como é o caso do mais recentemente descoberto pelo WABetaInfo. Segundo o site, o aplicativo de mensagens está testando o recurso de desfoque na área de edição de mídias, antes do envio.

Publicidade

Já mostramos há algum tempo por aqui que estava em testes um redesign geral da função de desenhar em imagens, mas no iOS. Agora, o recurso que está sendo testado é no desktop, de modo a permitir desfocar áreas da foto, algo já visto na versão móvel do WhatsApp, segundo o WABetaInfo.

A opção em testes pode ser vista abaixo.

Recentemente, o mensageiro também introduziu duas novas ferramentas de edição de mídias nas versões beta para iOS e Android. Ainda não se sabe, contudo, quando elas poderão ser vistas no desktop.

O WhatsApp nunca deixa de criar novas funções, de modo a atender solicitações, consolidar sua base de usuários e fazer frente à concorrência. Outros recursos em testes incluem um filtro para buscar conversas não lidas e duplo código de verificação em logins em novos aparelhos.