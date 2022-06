2ª geração de telas OLED para iPads já estaria sendo preparada

A introdução de displays OLED em iPads e MacBooks ainda não passa de rumores, mas o site sul-coreano The Elec já trouxe informações sobre a segunda geração de iPads que contarão com essa tecnologia. O portal, que tem um histórico em relatar informações da indústria, deu detalhes sobre as negociações para início da produção dos displays.

Publicidade

Segundo o The Elec, a Samsung Displays e a fábrica japonesa Ulvac estão colaborando no desenvolvimento da máquina de depósito de substrato que trabalha verticalmente, de geração 8,5, descrita com o tamanho de 2200x2500mm. Atualmente, usa-se a de geração 6 (1500x1850mm) para produzir os diplays. Diz-se que a Samsung decidirá no próximo mês sobre a expansão da tecnologia mais nova.

Como já repercutimos, o analista Ross Young afirmou que o Mini-LED atualmente utilizado (apenas do iPad Pro de 12,9″) faz parte de uma transição da Apple em direção ao uso do OLED, o qual só iniciará quando a companhia entender que o tipo de tela está pronto para fazê-lo. Ele menciona, ainda, conforme mostrou o 9to5Mac, que a tecnologia deverá evoluir com o tempo e que os custos deverão diminuir, o que viabiliza ainda mais a sua adoção.

A geração 8,5 será mais econômica e permitirá criar displays maiores, como os de MacBooks. Por ora, porém, a 6 deverá ser a escolhida pela LG Display para a introdução do OLED nos iPads, de modo que a Samsung Displays deverá usar a nova tecnologia para as telas “dos iPads com OLED de segunda geração” no final de 2024.

Publicidade

Essa menção abriu margem para especular sobre o lançamento de outros modelos de iPads e até de Macs que sejam equipados com telas OLED — além da linha Pro, como destacou o iMore. Talvez possamos ver um iPad Air, MacBooks ou mesmo o suposto modelo do tablet de 14 polegadas com displays feitos da referida tecnologia.

Displays OLED têm o potencial de entregar maior autonomia de bateria, qualidade de exibição e brilho, além de permitir melhores variações de taxas de atualização. Nos smartphones, a Apple demorou bastante para sair do LCD , o que só começou a acontecer com iPhone X, em 2017, também como uma transição. Hoje em dia, todos os celulares da Maçã são lançados com OLED — menos o iPhone SE, que ainda conserva o design antigo.

Vale lembrar que a geração 8,5 da produção do OLED está prevista para ser introduzida apenas no final de 2024. Antes disso, não se sabe exatamente quando, mas devemos ver uma primeira geração de iPads com a tecnologia de tela, até como maneira de a Apple avançar sua transição, mas de forma mais calma, sem necessariamente expandir para todos os produtos de uma só vez.