Anatel homologa carregador USB-C duplo de 35W da Apple

No começo deste mês, a Apple apresentou, junto ao novo MacBook Air, um adaptador de energia com duas portas USB-C e 35W de potência — o qual foi hoje homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Como informamos, os documentos de homologação do novo MacBook Air mostravam que a máquina poderia ser comercializado com três adaptadores de energia diferentes: o A2164 (de 30W), o A2518 (de 67W) e o A2676 (de 35W) — tendo sido este o modelo aprovado pela Anatel.

Eis o certificado de homologação do acessório:

O acessório pode entregar até 35W de potência — o suficiente para alimentar um iPhone 13 Pro Max com recarga rápida (27W). Além disso, as duas portas USB-C são compatíveis com o protocolo Power Delivery (PD).

No Brasil, o acessório será comercializado por R$560; ainda não há disponibilidade do adaptador no momento de escrita desta matéria — porém isso certamente ocorrerá em breve.