Apple libera compras fora da App Store na Coreia do Sul; taxa é de 26%

Como já vinha se desenhando, a Apple anunciou hoje que desenvolvedores na Coreia do Sul podem usar um sistema de pagamento alternativo para apps e assinaturas na App Store. Para isso, eles terão que enviar um binário separado do(s) seu(s) software(s) para distribuição exclusiva no país.

A Maçã disse que cobrará 26% de taxa dos desenvolvedores que usarem sistemas de pagamento de terceiros — 4% menos do que geralmente cobra ao redor do mundo e 1% menos do que cobra dos desenvolvedores de aplicativos de namoro nos Países Baixos, os quais também podem usar um método de pagamento semelhante.

As novas regras da empresa, porém, impedem os desenvolvedores de usar o sistema de pagamento da Apple se estiverem usando uma solução de pagamento alternativa. Além disso, a Maçã recomendou que ele usem um dos processadores de pagamento pré-aprovados para as compras feitas fora do seu sistema próprio, incluindo KCP, Inicis, Toss e NICE.

Mais do que isso, desenvolvedores também terão que informar aos usuários que recursos como Pedir para comprar e Compartilhamento de compras estarão indisponíveis em apps adquiridos usando o método de pagamento alternativo.

Se você está pensando em usar esse direito, é importante entender que alguns recursos da App Store, como Pedir para comprar e Compartilhamento Familiar, não estarão disponíveis para seus usuários, em parte porque não podemos validar pagamentos que ocorrem fora do sistema de pagamento privado e seguro da App Store.

Com isso em mente, a Maçã alertou que, se opções alternativas de pagamento forem usadas, desenvolvedores terão que ser responsáveis por lidar com possíveis reclamações, incluindo solicitações de reembolso e gerenciamento de assinaturas.

Como mencionamos, a Coreia do Sul não é o único país onde o controle da Apple sobre pagamentos na App Store está sendo reduzido. A Autoridade para Consumidores e Mercados (ACM), órgão regulador dos Países Baixos, ordenou que a Maçã permita que aplicativos de namoro – e apenas eles – utilizem sistemas alternativos de pagamento dentro dos apps.

Veremos se as autoridades sul-coreanas concordarão com todas as concessões feitas pela Maçã — e quais serão os desdobramentos de mais essa canelada na gigante de Cupertino.