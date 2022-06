Apple TV+ lança trailer da comédia “Best Foot Forward”

A Apple lançou hoje o trailer da sua — já anunciada — próxima série de comédia familiar “Best Foot Forward”, a qual estreará no dia 22 de julho.

Baseada no livro “Just Don’t Fall”, do atleta paralímpico, palestrante e comediante Josh Sundquist, a série acompanha a história de Josh Dubin (Logan Marmino), um jovem de 12 anos, enquanto ele muda da educação domiciliar para a escola pública. Ao longo desse processo, porém, Josh se vê no meio de um novo conjunto de desafios, os quais ele enfrenta com o apoio de seus pais e a ajuda de seus melhores amigos (Kyle e Gabriella).

Confira o trailer da produção:

Além de Marmino, “Best Foot Forward” é estrelado por Stephen Schneider (“Players”), Joy Suprano (“Hightown”), Peyton Jackson (“Refugiado Americano”) e Trinity Jo-Li Bliss (“Avatar: O Caminho da Água”). Sundquist também é produtor executivo ao lado de Joel S. Rice (“Single All the Way”) e Meghan Mathes Jacobs.

A série foi adaptada para a televisão por Matt Fleckenstein (“iCarly”, “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn”), com os quatro primeiros episódios dirigidos e produzidos por Victor Nelli Jr. (“The Wonder Years”).

Salvem a data! 😉

