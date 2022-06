CleanMyMac X ganha novo menu com monitoramento de bateria, CPU, memória e mais

Quando se trata de limpeza e manutenção do macOS, um dos primeiros nomes que vem à mente é provavelmente o CleanMyMac X, da empresa ucraniana MacPaw. Referência no assunto, o app sempre traz novidades de tempos em tempos e, agora, o mais novo recurso é um novo menu cheio de detalhes sobre o Mac.

Liberado gratuitamente para todos, o novo recurso é acessado a partir da barra de menus do macOS. Ele tem como intenção aumentar a longevidade do dispositivo ao mostrar como está a condição e a estabilidade atual do Mac. Então, se houver algum problema, será possível diagnosticar rapidamente e agir em cima do problema exato, evitando maiores dores de cabeça.

O novo menu possui cinco monitores pelos quais usuários poderão verificar a saúde do computador: monitoramento de proteção, armazenamento, CPU , memória e bateria.

Ao monitorar a sua proteção, o app mostra ideias rápidas sobre como proteger seu Mac contra malware e outras ameaças. Nas informações sobre armazenamento, você acompanha quanto ainda há disponível, qual a temperatura, os tipos de dados armazenados em uma unidade e o tamanho do lixo — assim como uma opção para limpá-lo imediatamente.

Além disso, você consegue ficar de olho na CPU ao verificar os aplicativos que mais consomem energia, o tempo de atividade do sistema e ao observar picos de atividade incomuns. No monitoramento de memória, você também visualiza quais apps estão mais consumindo; no monitoramento de bateria, ele mostra o número de ciclos de carga, a integridade geral do componente e quanto tempo levará para a bateria ficar totalmente carregada.

Todas essas informações ficam disponíveis sem ser necessário sequer abrir o app — tudo acessível a partir da barra de menus.

O CleanMyMac X é compatível com o macOS 10.12 ou posterior e está disponível para testes pelo seu site oficial ou pela Mac App Store (uma versão incompleta), com assinatura de R$159/ano (licença para um Mac) ou uma compra única por R$476.

