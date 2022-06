Disputa judicial teria atrasado a chegada do modem 5G da Apple

Na última segunda-feira, falamos sobre os desdobramentos mais recentes da briga judicial de patentes entre a Apple e a Qualcomm. No dia seguinte, o analista Ming-Chi Kuo afirmou que o desenvolvimento do modem 5G da Apple poderia “ter falhado”. O que não suspeitávamos era que os dois assuntos estariam interligados.

Publicidade

Sabemos que a Maçã está sempre envolvida em alguma disputa judicial, principalmente em relação a patentes. Algumas delas envolviam a Qualcomm, mas ambas decidiram entrar em acordo em 2019 e cessar todas. Entretanto, a Apple tentou restaurar duas batalhas envolvendo patentes. Por quê?

Em uma publicação do Foss Patent, foi analisado detalhadamente o pedido (e sua negação pela corte americana) e há indícios apontando que todo esse processo em cima de patentes e acordos de licença com a Qualcomm é o que teria impedido a Apple de utilizar seu próprio modem 5G (por enquanto).

Portanto, quando Kuo sugeriu que a Maçã “teria falhado” em desenvolver o modem, suscitou-se a ideia de que fossem problemas técnicos, de competência tecnológica. Entretanto, como bem vimos com os chips Apple Silicon, a Maçã tem grande capacidade para desenvolver seus próprios componentes — e a análise desse caso, de certa maneira, corrobora isso.

Publicidade

Em linhas gerais, se a Apple seguisse com seus planos de equipar seus aparelhos com um modem 5G próprio, a Qualcomm certamente iria atrás dela com um novo processo de licenciamento — e ganharia.

Logo, a ideia é resolver primeiro todo esse imbróglio de patentes para, só então, a Maçã prosseguir com o desenvolvimento de seu próprio componente. Em se tratando de uma questão judicial — e não uma limitação técnica —, isso poderia levar muitos anos até que a Apple consiga se “desprender” da fabricante de chips.

Depois da afirmação desajustada de Kuo, o Patently Apple chegou a sugerir que muitos estão questionando sua credibilidade, principalmente por ter deixado a TF Internacional Securities, quando liberava informações mais certeiras.

Eita atrás de eita…