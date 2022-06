Em breve será possível abastecer veículos pelo… CarPlay!

A página da Apple sobre as novidades do iOS 16 já trazia um tópico sobre aplicativos relacionados a abastecimento e outras tarefas de direção no CarPlay, o que também foi mostrado em uma sessão da WWDC22. Agora, a agência de notícias Reuters trouxe mais detalhes sobre essa função, a qual possibilitará abastecer utilizando o painel do carro.

Não, o CarPlay — ainda — não vai permitir que todo mundo tenha sua refinaria de petróleo pessoal em casa! Obviamente, continuará sendo necessário ir a um posto de gasolina para realizar a tarefa. A novidade mudará a forma por meio da qual isso é feito: o processo poderá ser guiado pelo painel do carro, só precisando interagir com o posto para de fato encher o tanque — inclusive, o pagamento também é automático, sem a necessidade de ir à maquina de cartão de crédito e inserir a senha.

Como o recurso necessita de uma grande integração com o posto de gasolina em si, a Apple deverá percorrer um longo caminho para fechar parcerias e expandir a disponibilidade da futura função. Ainda assim, a rede americana de postos Sinclair demonstrou à Reuters interesse em participar do circuito. Além disso, um executivo da P97 Networks, empresa responsável pela infraestrutura de pagamentos de combustíveis, afirmou que outras companhias do ramo também estariam interessadas em fazer parte da novidade.

Essa ideia de abastecer o carro utilizando um sistema veicular não é exatamente nova. A General Motors tentou implementá-la em 2017, mas o recurso foi encerrado este ano, devido “à saída de um fornecedor dos negócios”, segundo a empresa. Talvez esse fato seja mais um daqueles que nos ajuda a enxergar como a Apple pode não ser a primeira a implementar um recurso, mas, quando o faz, é de forma satisfatória e duradoura, impactando a vida dos usuários. Tudo dependerá, porém, da capilaridade da função e de como os usuários receberão o novo recurso.

As fabricantes, é claro, não estão nada felizes com a ideia de a Apple dar mais um passo para dentro da sua seara. O CEO da Mercedes Benz, Ola Kaellenius, por exemplo, lembrou que, ao interagir com empresas do campo digital, é necessário ter cuidado com o compromisso de relevância dos produtos. Ou seja, as montadoras não querem que seja perdido o limite entre uma parceria com a Maçã e esta ter um controle maior que o desejado sobre os sistemas dos carros.

Apesar de a nova interface do CarPlay, demonstrada na WWDC22, só estar prevista para ser liberada em 2023, a novidade em questão será disponibilizada junto ao iOS 16. Não custa lembrar que é pouco provável que essa novidade chegue ao Brasil, em especial logo no lançamento, devendo ser primeiro expandida nos Estados Unidos.

