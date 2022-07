iFixit desmonta MacBook Pro de 13″ (M2): “idêntico” ao anterior

Sempre que a Apple lança um novo produto, a iFixit trabalha para desmontá-lo a fim de entender as mudanças e peculiaridades do produto. O MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2 acabou de ser anunciado, mas não é o que podemos chamar de “novo”, já que ele é basicamente o modelo lançado em 2020.

Publicidade

Mesmo assim, ele foi posto à prova, desmontado, comparado ao anterior — e tudo foi registrado em vídeo:

Já que o design e componentes externos são exatamente os mesmos da geração de dois anos atrás, não há muito o que comentar. Porém, em se tratando dos componentes internos… não, também não tem muito o que comentar, infelizmente. E, acredite, nem mesmo as inscrições na parte inferior diferem: ambos tem o mesmo número de modelo.

O interior da máquina é exatamente o mesmo, com apenas mudanças mínimas em alguns chips e componentes menores. Aliás, é tão igual que a iFixit conseguiu trocar a placa do M2 e colocá-lo em um MacBook Pro M1, mas o trackpad, o teclado e o Touch ID acabaram não funcionando, como um outro Youtuber também atestou. Em relação a isso, a iFixit acredita que é algum tipo de bloqueio que a própria Apple faz para evitar trocas e reparos.

Além disso, outro aspecto diferente e notório é a presença de um SSD único de 256GB no novo modelo, em vez de dois de 128GB como no MacBook Pro M1. Apesar de, no total, ambos terem o mesmo número, o desempenho acaba ficando inferior, como vem comprovando diversos testes. Fato é que, com dois chips, o sistema lê e grava até duas vezes mais rápido — já que as operações podem ser executadas ao mesmo tempo.

Assim sendo, não é só a decisão estranha da Apple de reviver um modelo de dois anos atrás que está dando um nó em nossas cabeças. Para intensificar o nó, ele ainda é pior do que o anterior em alguns sentidos. Não tem iFixit que consiga explicar…

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore