Instagram agora permite excluir uma conta pelo aplicativo no iOS

A Meta adicionou um novo botão no aplicativo do Instagram para iOS que dá ao usuário a opção de excluir seu perfil sem precisar abrir uma página separada em um navegador. Com isso, a rede social está agora de acordo com uma nova diretriz da App Store que obriga qualquer serviço com um sistema de contas a permitir sua exclusão dentro do aplicativo.

Desenvolvedores com algum aplicativo na App Store que se encaixasse nessa categoria tinham até hoje (30/6) para realizar essa alteração e evitar possíveis punições. A nova regra, vale notar, foi anunciada em maio e exige que a função dentro do app não só permita excluir a conta em questão, mas também apague todos os seus dados dos servidores do serviço.

Se o seu aplicativo suportar a criação da conta, você também deve oferecer exclusão de conta no aplicativo. Os aplicativos podem não exigir que os usuários insiram informações pessoais para funcionar, exceto quando diretamente relevantes para a funcionalidade principal do aplicativo ou exigido por lei.

O Instagram até tinha uma opção nas suas configurações que permitia desativar uma conta, a qual apenas tirava o perfil do ar, sem excluí-lo efetivamente — o que permitia sua reativação em até 30 dias caso o usuário mudasse de ideia. Para apagar uma conta por completo, era preciso acessar a rede social pelo navegador mobile ou desktop.

Em reposta ao TechCrunch, um representante da Meta explicou que a adição tem como objetivo “dar às pessoas mais maneiras de controlar sua experiência e seu tempo gasto no Instagram”. A empresa não citou as novas diretrizes da App Store como um dos motivos da mudança.

Com isso, os usuários contam agora com duas opções de gerenciamento do perfil: “Desativar conta” — que, como dito acima, apenas tira o perfil do ar antes de apagá-lo por completo — e “Excluir conta” — que apaga todos os dados usuários de uma única vez.

Para acessar a nova opção no iOS, basta abrir o Instagram, tocar em sua foto de perfil, selecionar o botão identificado pelas três barras no canto superior direito da tela e ir em “Configurações”. Feito isso, basta ir em Conta » Excluir conta e selecionar a opção desejada.