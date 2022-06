Keynote: como gravar e reproduzir uma apresentação [Mac]

Já demos diversas dicas aqui no MacMagazine focadas em um dos aplicativos que fazem parte do pacote iWork: o Keynote.

Focado na criação e na apresentação de slides, ele conta com alguns truques muito bacanas que podem melhorar a sua experiência.

Uma delas, por exemplo, permite que você grave uma apresentação de slides com a sua narração — ideal para que ela seja reproduzida mais tarde ou até mesmo para exportá-la como um vídeo.

A seguir, veja como fazer isso através do Mac!

Como gravar uma apresentação de slides no Keynote

Primeiramente, abra o Keynote, selecione a apresentação de slides que quiser e clique no primeiro slide dela (no navegador de slides, na barra lateral esquerda). Depois, na barra de menus, vá até Reproduzir » Gravar Apresentação de Slides….

A tela do apresentador irá aparecer, com os controles de gravação visíveis na parte inferior. Se quiser personalizar a tela do apresentador antes de começar a gravar, clique no ícone representado por várias janelas (do lado do “X”, no canto superior direito).

Para começar a gravação em si, clique no botão com a bolinha vermelha (na barra inferior). Com isso, o timer fará uma contagem regressiva de três segundos antes dela começar.

Enquanto ela estiver sendo gravada, use as setas direita/esquerda para avançar/retroceder ou redefinir as composições do slide; para saltar para um slide específico, pressione qualquer número para fazer com que o navegador de slides apareça, insira o número do slide e pressione return ; para abrir ou fechar a janela de atalhos de teclado, pressione o botão com um ? ; já para parar de gravar a narração, clique no botão representado por um microfone com um risco.

Quando quiser parar a gravação com um todo, clique no botão com a bolinha vermelha novamente e para pré-visualizá-la, clique no botão de play. Já se quiser editar essa gravação, arraste o controle de reprodução na parte inferior da tela para onde deseja iniciar e clique no botão com a bolinha vermelha.

Depois, selecione “Gravar” no menu local para começar a gravar. Já se quiser apagar a gravação inteira, clique no ícone de uma lixeira (no canto inferior direito da tela) e selecione “Limpar”. Quando quiser sair da tela do apresentador, pressione Esc .

A gravação será salva junto com a apresentação e pode ser reproduzida no Keynote. Para exportar uma apresentação gravada como vídeo, vá até Arquivo » Exportar Para » Filme… e, em seguida, escolha “Gravação da Apresentação de Slides” no primeiro menu suspenso. No menu suspenso “Reprodução”, escolha a resolução desejada.

Quando estiver pronto, clique em “Seguinte…”, escolha o nome do arquivo, se deseja adicionar uma etiqueta e onde deseja que o arquivo esteja localizado. Feito isso, vá em “Exportar”.

Como reproduzir uma apresentação de slides gravada no Keynote

Quando a apresentação estiver aberta, selecione Reproduzir » Reproduzir Apresentação de Slide Gravada na barra de menus. Para alternar entre tela cheia ou janela, selecione uma das duas opções nesse mesmo menu: “Em Tela Cheia” ou “Em Janela”.

Muito legal, não acham?! 😄