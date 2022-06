★ Loja de armários e móveis personalizados conta com o AutoCAD LT para Mac

Nenhum projeto é muito grande ou muito pequeno. Do início ao fim, Jason Parker projeta e constrói todos os projetos para sua empresa Oak&AshWoodcraft em Concord, na Carolina do Norte. E o AutoCAD LT para Mac é a ferramenta número um dele.

“Eu faço armários e móveis personalizados — desde o ponto de vista do processo de design real até o processo de instalação e tudo mais”, diz Parker. “O que me torna um pouco diferente é que sou uma pessoa. Tenho muita sorte porque, ao longo dos anos, ganhei a capacidade, o conhecimento e as habilidades para poder fazer todas as facetas, e o AutoCAD LT para Mac me permitiu fazer isso.”

A variedade de projetos que Parker assume amplamente — de unidades de prateleiras a mesas, mesas e instalações de cozinha. Para este último, quanto mais difícil, melhor.

“As únicas cozinhas que eu realmente vou fazer são as que são extremamente difíceis”, diz Parker. “Eu sei que parece engraçado, mas muitas pessoas vêm até mim porque têm um projeto e ninguém mais quer fazê-lo. Eles ligaram para todas as lojas de armários, mas não vão assumir o trabalho porque talvez o teto ou o chão não estejam nivelados ou haja ângulos difíceis na sala. Mas é aqui que o AutoCAD LT para Mac é realmente o melhor para essas situações.”

Parker faz as medições precisas e as coloca no AutoCAD LT para Mac

“Posso começar a trabalhar no AutoCAD LT para Mac e maximizar o design e a quantidade de espaço para os gabinetes — e fazer com que tudo caiba literalmente dentro de um décimo sexto de polegada”, diz Parker. “Você não pode fazer isso com qualquer coisa, e fazê-lo no papel seria um pesadelo absoluto.”

“Eu tentei um punhado de outros programas ao longo dos anos, e todos eles simplesmente não se comparam ao AutoCAD”, continua ele. “Depois de dirigir um Cadillac, como você poderia usar outra coisa?”

O AutoCAD LT para Mac é a espinha dorsal dos projetos

Um de seus projetos favoritos é uma enorme mesa de sala de jantar construída a partir de madeiras recuperadas da mina de ouro Reed, que foi o local da primeira descoberta de ouro documentada nos Estados Unidos.

“Eu tinha encontrado todas essas madeiras de carvalho, e elas ainda tinham as marcas de curva originais das serrarias originais”, diz Parker. “Eles tinham acabado de ser armazenados em um celeiro nos últimos 150 anos ou mais. Eu fiz um design básico no AutoCAD LT para Mac e utilizei as madeiras para o topo. Foi absolutamente enorme, e realmente um design espetacular.”

Para um projeto recente, um cliente de Parker comprou uma casa moderna de meados do século e queria uma grande instalação de estantes de livros que se parecessem “como se sempre tivessem estado lá”. Com o AutoCAD LT para Mac, ele conseguiu criar uma parede inteira de unidades de prateleiras que eram funcionais e se encaixavam na parede da casa.

Seja qual for o projeto, Parker sempre recorre ao AutoCAD LT para Mac pois ele permite que seus lados criativos e técnicos floresçam.

“Sempre que estou utilizando o AutoCAD LT para Mac, ele está pensando no futuro para mim”, diz Parker. “Parece tão simplista, mas é a verdade. Se estou colocando uma medição, ela já está cuidando do resto delas. Para mim, é tudo.”