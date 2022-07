Promoções na App Store: Rush Rally 3, Alti-meter, RapidWeaver 8 e mais!

Nesta quinta-feira, economize com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Rush Rally 3, criado por Stephen Brown, é uma divertida opção de jogo para o fim de semana em seu iPhone/iPad ou sua Apple TV.

O jogo é um simulador de rally com gráficos de muito boa qualidade. A proposta é ser o mais próximo da realidade possível, colocando os jogadores em condições reais de competição em diversos terrenos, passando por 7 países em mais de 70 fases.

Corridas com 60qps à noite ou de dia, com chuva ou com neve! Mais de 72 etapas novas e exclusivas, cada uma com diferentes tipos de superfície, incluindo neve, gravilha, asfalto e areia! Corra com um dos melhores modelos de dinâmica de carro até hoje, incluindo deformação e danos no veículo em tempo real, construído com base em mais de 15 anos de experiência.