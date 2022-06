Quase 100 celulares foram roubados por hora no Brasil em 2021

Com o lançamento do iPhone, há 15 anos, a noção do que era um celular nunca mais foi a mesma. Com o pontapé dado pela Apple ao juntar vários atributos num só aparelho, não há como negar que os smartphones mudaram a forma não só como nos comunicamos, mas como trabalhamos, nos divertimos, acessamos informações, entre outras tantas possibilidades.

Eles, então, vêm se tornando parte primordial das nossas vidas e, por serem tão portáteis, os carregamos onde quer que formos. Entretanto, com sua valorização e portabilidade trouxeram um ônus: os roubos e furtos que, infelizmente, são uma realidade pujante no Brasil. Se antes tínhamos apenas uma breve ideia, agora temos números referentes ao nosso país: 97 celulares foram roubados por hora somente em 2021.

Conforme divulgou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado foram roubados ou furtados 2.321 aparelhos por dia, totalizando 847 mil durante todo o ano. Em comparação a 2020, foram 22 mil casos a mais, porém os números são inferiores a anos anteriores. A grande diferença, é claro, foi a pandemia, quando a maioria da população ficou reclusa, havendo menos oportunidade para crimes.

O 1º lugar no ranking de roubos e furtos ficou com São Paulo, que registrou 289 mil casos em 2021. De acordo com o levantamento, isso representa 34% de todos os crimes do tipo no país.

A preocupação dos usuários já era grande, mas parece que o problema vem se agravando pelo fato de que os malfeitores estão não só realizando roubos, mas estão acessando dados bancários e causando prejuízos ainda maiores.

Na prática, o sentimento de medo explodiu. Antes, o valor do prejuízo estava ligado apenas ao aparelho. Isso mudou, porque os criminosos conseguem acessar o conteúdo do celular. E a vida da gente está ali, com emails e até dados bancários. Com o Pix, o tamanho do prejuízo passou a ser gigantesco. —Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados são alarmantes e, infelizmente, não há como confiar que algo do tipo não irá acontecer conosco. Apenas precisamos tomar os devidos cuidados como evitar utilizar o aparelho na rua, não andar com ele no bolso em áreas suspeitas e, principalmente, configurar os seus aparelhos para evitar perdas maiores.

