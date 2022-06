Quer acessar o Apple TV+ de graça? Conheça as possibilidades

Como se trata de um serviço de streaming relativamente novo, o Apple TV+ ainda não é tão conhecido por aqui, de modo que muitas pessoas não sabem se vale a pena pagar os R$9,90 cobrados mensalmente (ou pela Maçã pelo serviço no Brasil.

Com isso, uma boa opção é sempre conseguir um teste grátis do serviço, o que lhe permitirá analisar o catálogo, descobrir novas produções e saber se é um bom investimento, já que o Apple TV+, para você, pode ser apenas mais um entre tantos serviços de streaming disponíveis atualmente no mercado.

Neste artigo, vamos mostrar como é possível obter alguns dias ou até generosos meses de assinatura do Apple TV+ gratuitamente, com soluções da própria Apple ou da empresa em parceria com outras.

Opções da própria Apple

Com o objetivo de popularizar o seu serviço, principalmente ciente de que ele não conta com um catálogo tão recheado quanto o de concorrentes (embora de muita qualidade), a Apple dá algumas opções para quem quer conhecer o Apple TV+.

A primeira delas — e mais generosa, diga-se — é através da compra de um aparelho da Apple. Tendo chegado a oferecer nada menos que um ano de assinatura nessa modalidade, a Maçã atualmente dá três meses de teste para qualquer pessoa que adquirir produtos como iPhones, iPads, Apple TVs e Macs — desde que você não tenha assinado o Apple TV+ anteriormente, claro.

Também há o tradicional teste de sete dias grátis. Funciona assim: o usuário se cadastra no serviço, coloca suas credenciais e pode desfrutar do serviço por uma semana, passando a ser cobrado pelo valor da assinatura no oitavo dia.

Outra forma de adquirir o Apple TV+ por um tempo um pouco maior que a oferta de sete dias é fazendo um teste do Apple One, pacote de serviços da Maçã que inclui o streaming de vídeo da empresa. Nesse caso, os usuários poderão testar por um mês não somente o Apple TV+, como também serviços como o Apple Music, o iCloud+ e o Apple Arcade.

Falando em Apple Music, caso você seja um estudante, poderá simplesmente contar com o Apple TV+ por tempo indeterminado com uma assinatura universitária do serviço de músicas da empresa (atualmente custando R$11,90). É muito simples: enquanto você for elegível para contar com o desconto para estudantes, você também receberá sem custo adicional o streaming de vídeos.

6 meses grátis com o PlayStation

Caso você não precise ou não pretenda comprar um produto Apple no momento, mas tenha comprado um PlayStation 4 ou 5, você também pode ganhar três meses grátis com o primeiro e incríveis seis meses com o segundo — sendo essa a oferta gratuita mais generosa do serviço até aqui.

Para isso, você só precisa de uma conta na PlayStation Network e de um ID Apple, os quais serão utilizados para resgatar a oferta e credenciá-lo. De acordo com a Sony, a oferta vale até 22 de julho, mas pode ser que a empresa a estenda, como fez outras vezes.

3 meses com o Globoplay

Outra parceria feita pelo Apple TV+ é com o Globoplay, serviço de streaming da Globo que reúne uma grande quantidade de conteúdo nacional. Ao adquirir um plano do serviço tupiniquim, você ganha três meses do da Maçã.

Para resgatar a oferta, é só acessar nessa página, inserir as suas credenciais para realizar um cadastro com o email da sua Conta Globo e, finalmente, receber um link para resgatar a promoção.

Bônus: episódios gratuitos

Caso você não conte com nenhuma das opções de testes acima disponíveis, há ainda outro jeito de consumir conteúdos do Apple TV+: assistindo a alguns episódios de estreia das produções da empresa, os quais são disponibilizados de forma gratuita.

Trata-se de uma estratégia da Maçã para tentar conquistar mais assinantes através do famoso “gancho”, o qual faz com que as pessoas queiram assistir a algo que já começaram — caso tenham gostado, é claro.

Com isso, a empresa libera, por tempo limitado, os primeiros episódios de produções de sucesso como “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “See”.

Mas não são apenas episódios que ficam disponíveis de graça. Para divulgar o retorno de suas produções, por exemplo, a Maçã também chega a liberar temporadas inteiras, como fez recentemente com a primeira de “For All Mankind“.

Hora de tomar a decisão!

Depois que você finalmente conseguir testar o Apple TV+, será a hora de decidir se vale ou não a pena pagar para continuar com o serviço. Caso você pretenda, muito provavelmente não terá que fazer mais nada, visto que provavelmente será cobrado ao fim do período de testes.

Caso não tenha curtido ou não possa pagar pelo serviço, você deve cancelar a assinatura antes de acabar o período de degustação — justamente para não ser cobrado.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

