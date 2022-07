App Livros está fechando no iOS/iPadOS 15.5 para alguns usuários

Diversos usuários têm reclamado que o aplicativo Livros (Books) está fechando sozinho ao abrir algum livro após terem atualizado seus dispositivos para o iOS/iPadOS 15.5. As informações são do 9to5Mac.

A página de avaliações do aplicativo na App Store corrobora a ideia de que o problema está afetando um número razoável de usuários: “Sempre usei [o app Livros], mas de um tempo pra cá tem fechado no meio de uma leitura. Abro e fecha novamente. Perco a vontade de ler por conta disso, esse bug não pode continuar, gosto desse app, mas com isso fica complicado usar”, disse um usuário ao avaliar o aplicativo com três estrelas.

A avaliação geral do app também está consideravelmente baixa, com as mesmas três estrelas dadas pelo usuário anteriormente relatado. Outro usuário relatou usar o iPad de maneira dedicada à leitura, o que intensifica o efeito desse problema de fechamento repentino.

A boa notícia é que a versão beta do iOS/iPadOS 15.6 não apresenta o bug, como repercutido pelo 9to5Mac. Vamos aguardar, portanto, pela chegada da versão final dos sistemas para descobrir se isso realmente foi solucionado.